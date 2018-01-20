Как средняя продолжительность жизни в Беларуси выглядит на фоне Европы 4 20.01.2018, 10:48

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Если сравнивать Беларусь с Евросоюзом по продолжительности жизни, наша страна выглядит аутсайдером.

Это позволяет понять карта ожидаемой продолжительности жизни в странах ЕС, составленная чешским исследователем Якубом Марианом.

Напомним, ожидалось, что в 2017 году средняя продолжительность жизни в Беларуси составит 74 года, пишет Thinktanks.by.

"В текущем году она должна приближаться к 75 годам. 74 - железно. Но это для нас не предел", - сказал Александр Лукашенко, обращаясь прошлой весной к белорусскому народу и "парламенту".

Чуть позже министр здравоохранения Валерий Малашко пояснил, что увеличению жизни белорусов способствуют положительные тенденции в отрасли. Это улучшение медицинских технологий, системы охраны здоровья населения. По мнению министра, значительную роль сыграло выполнение различных государственных программ, направленных на профилактику различных заболеваний.

Вместе с тем, составленная на основе данных Евростата за 2015 год карта показывает, какая ожидаемая продолжительность жизни была в ЕС. 74 и даже 75 лет там отнюдь не фактор для гордости. Выходит, там госпрограммы работают лучше?

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год Беларусь по ожидаемой продолжительности жизни находилась на 98 месте из 183 стран с показателем общей продолжительности жизни 72,7 года.