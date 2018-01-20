Постпред Казахстана при ООН предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану 13 20.01.2018, 10:53

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Кайрат Умаров

Минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе зашел в тупик.

Кахастан готов принять переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 20 января в комментарии ТАСС заявил постпред страны при ООН Кайрат Умаров.

По его словам, "минский процесс застопорился и возможно, нужно начать заново в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников".

Умаров добавил, что это нужно для "выхода из тупика". Он отметил, что вопрос переноса переговоров зависит от согласия представителей сторон.

18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в ходе встречи с ним глава американского государства Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе. По словам Назарбаева, они договорились в этом направлении работать.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.