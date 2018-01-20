Аркадий Бабченко: Большая война еще будет 6 20.01.2018, 11:23

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Украине стоит ожидать открытой агрессии со стороны России.

Война на Донбассе вошла в устоявшуюся фазу и какое-то время будет продолжаться в нынешнем режиме, однако в будущем стоит ожидать открытой агрессии России. Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко в авторской программе на телеканале ATR.

"К сожалению, большая война, наверное, все-таки еще будет. И я думаю что инициатором большой войны будет Россия. Потому что когда экономическая ситуация там подойдет к состоянию Венесуэлы, а она подойдет к этому состоянию, потому что в 21 веке страны либо развиваются, либо начинают регрессировать и откатываться назад", – рассказал он.

Журналист отметил, что в одной точке развития страны современного мира быть не могут, поэтому остановившаяся в развитии РФ начнет откатываться назад.

"Когда она докатится до стадии Венесуэлы, когда не будет ни колбасы, ни туалетной бумаги, к сожалению, у Владимира Путина не будет никакого другого варианта влиять на внутреннюю политику, кроме внешней войны. Внешняя война, это в первую очередь, конечно же, Украина", – подчеркнул он.

Бабченко добавил, что Украине нужно использовать относительное затишье на фронте, чтобы построить сильную армию и экономическое сильное государство. Только в этом случае по его мнению можно будет избежать российской агрессии.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.