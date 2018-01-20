«Откуда столько желающих? Ведь это совсем не халява» 10 20.01.2018, 11:46

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ФОто: tut.by

Как минчанка пыталась купить квартиру в доме УКСа по 1200 долларов за метр.

Репортаж с места известной очереди за жильем публикует Ирина Осипова на realty.tut.by.

УКС Миноблисполкома накануне объявил: приглашает принять участие в долевом строительстве дома по Калининградскому переулку, 21. Предлагали 23 квартиры в каркасном доме, который сдают в конце года. Цена для такого типа домов «средняя» — 1200 долларов за «квадрат». Мне нужна двушка, в субботу, за час до начала заключения договоров, я пришла под двери УКСа. И оказалась в очереди под номером «сорок с хвостиком».

Пока стояли, парень, похожий на программиста, делился информацией:

— Очередь стоит с четверга. По крайней мере, первая десятка. Я пришел в пятницу в 11 вечера и оказался в списке 30-м. Но кто-то передумал, не приходил ночью отмечаться, так что я сейчас двадцать какой-то. Может быть, мне что-то и достанется.

— «Однушек» там всего четыре, я 42… Наверное, вообще нет смысла стоять, — рассуждает молодой человек, чей номер — далеко за тридцатый.

— Шанс есть, — отвечали ему из очереди. — Тут все за двушками и трешками стоят. Вроде бы только двум в первых двух десятках нужны однокомнатные.

В полдевятого появилась сотрудница УКСа в норковой шубе и зашла в дверь, перед которой скопились люди. Ее приветствовали одобрительным гулом.

— Это сотрудница, которая нам планировки показывала, — объяснила реакцию людей стоящая рядом женщина.

ФОто: tut.by

Разговорились с женщиной из «начала четвертого десятка».

— Я с семи утра тут. Тоже хотела бы двушку. Понимаю, что шансов мало. Но есть ведь люди, которые рассчитывают на кредит. И если они написали заявление, кредит не получили, квартира освобождается. Так что напишу заявление, чтобы мне такую освободившуюся предложили. Может, повезет. Но не повезет — плакать не буду. Это не единственная новостройка с такой ценой. Рассматривала варианты у Грушевки. Цена такая же без очередей, единственное, что потолки 2,5 метра высотой, это мало.

Ближе к девяти на пороге появилась сотрудница исполкома. Громко отчитала народ за то, что жмется к двери. Пригрозила вызвать милицию. Люди отошли, как только дверь закрылась, ряды снова сплотились. И вдруг какой-то крепкий мужчина пробрался ко входу. Его в момент зажали плечами.

— Я заместитель генерального директора УКСа! — уже кричал зажатый. Но в лицо заместителя никто не знал. На крики вышла та же строгая сотрудница, удостоверила личность — зама пустили.

В девять зашел первый человек.

— Это мой сын, — с гордостью рассказывала пожилая женщина. — Он айтишник, ему трешка нужна.

Действительно, написал заявление на трешку. Чтобы никто не сомневался в прозрачности, на окне вывесили список 23 квартир: 4 «однушки», 10 двушек, 9 трешек. Одна из трешек, забронированная, вычеркнута.

ФОто: tut.by

За полтора часа я, одетая как на зимний полюс, перестала чувствовать пальцы ног. Оказалось — народ греется за соседней дверью. Там закуток, батарея, стулья.

— Женщина, прижавшаяся к батарее, рассказала, что ее муж — это тот, кто зашел вторым и пишет заявление на «двушку».

— Так вы ночью дежурили? На морозе?!

— Нет, тут хорошее отношение — ночью нам открыли дверь, чтобы были в тепле, и можно было туалетом воспользоваться. Пару стульев поставили. Тут дежурил дедушка под сто лет, ему плохо стало, упал. Принял лекарство и сидел тут на стульчике, пока его кто-то из детей не сменил.

— Перекупщики тут есть?

— По моим наблюдениям нет. Купить метр по 1200, продать получится скорее всего по 1300 — не слишком хороший «навар» — 7 тысяч долларов на трешку.

Муж вышел, отчитался перед народом, что забронировал двушку на 12-м этаже, семейная пара удалилась.

ФОто: tut.by

По рукам ходил план этажа.

— Удобные планировки. Но почему только 23 квартиры? Остальные кому? Облисполкомовским? — задавались вопросомлюди.

— Там для них 40% квартир. Значит, будет вторая декларация, еще на два-три десятка квартир, — подсчитывали люди. — Только какая там цена будет? Может выше? И когда она выйдет?

Я же считала: за 40 минут заявления написали только 2 человека. Такими темпами придется стоять до вечера. Конечно, дом в пешей доступности от метро «Академия наук» — это хорошо. Но и воспаление легких уже не за горами. Да и не последнее это хорошее предложение в Минске. Подожду другого.

Уходила вместе с еще одним «сдавшимся». Мужчиной, который только записался в очередь под номером «под шестьдесят». Он искренне удивлялся: «Откуда столько желающих? Там же не халява совсем? Средняя цена за каркасный дом. Ну место на паркинге бонусом, это да. Но на этом же „плюшки“ заканчиваются. Хотя люди в очереди симпатичные, хорошие были бы соседи».