В Туркменистане изобрели 10 необычных способов пополнить казну 6 20.01.2018, 12:20

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Власти Туркменистана придумывают различные способы взимать все новые поборы с населения.

DW решила с помощью главы "Туркменской инициативы по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарида Тухбатуллина составить актуальный перечень таких изобретений.

По словам правозащитника, на сегодняшний день последнее в этой череде - охота, развернутая полицией на гадалок и гадальщиков (гадание в Туркменистане - традиционно востребованная профессия).

"Сейчас полиция их вылавливает, доставляет в участки и заставляет платить штраф в 100 манатов. При этом выписывается квитанция, то есть штрафы поступают в казну, а не в карман конкретного полицейского", - говорит собеседник DW.

Темный автомобиль - не средство передвижения…

Несколько раньше началась кампания по принуждению владельцев легковых автомобилей перекрашивать их в светлые цвета. Иначе водителю грозит штраф. Есть и другие способы обложить автовладельцев дополнительными штрафами.

"Нам сообщали и о таких случаях, когда сотрудники автоинспекции останавливают автомобили, принадлежащие учреждениям, министерствам, и проверяют, занесены ли в путевые листы пассажиры, находящиеся в салоне. Выполнить это требование очень сложно, особенно для крупных организаций, но за отсутствие записи уже государственные организации получают штрафы", - рассказывает глава неправительственной организации.

Автоинспекция штрафовала и продолжает выискивать и штрафовать тех, кто занимается частным извозом. "От них требуют все новые справки - от налоговой инспекции, от министерства транспорта, хотя они к нему никакого отношения не имеют, от региональных учреждений. При отсутствии одной из справок частников - штраф", - указывает Тухбатуллин.

В особую категорию штрафников попали женщины. "Власти проводят массовую кампанию по выявлению женщин, которые водят автомобиль. Женщин-водителей, даже тех, у кого имеется многолетний стаж вождения, останавливают на дорогах, а то и обзванивают по месту жительства, и требуют пересдать экзамен на права. По нашим данным, если права были получены в течение последних пяти лет, то требуется пересдача. И соответственно - новая оплата экзамена", - продолжает Фарид Тухбатуллин.

Эти действия власти объясняют тем, что борются с коррупцией, якобы имевшей место при выдаче водительских удостоверений в этот период. Но на самом деле, полагают в ТИПЧ, это тоже способ получить дополнительные деньги с населения. Хотя основную массу водителей в Туркменистане составляют мужчины, женщины за рулем в республике - давно не редкость. Впрочем, благодаря штрафам это может измениться…

Танцуют все, штрафуют всех…

Особое внимание властей к прекрасному полу появилось и в ходе кампании по выявлению женщин, которые находятся в кафе либо без сопровождения мужчины, либо с сопровождающим, не имеющим при себе доказательств того, что он - муж или родственник.

"Таких женщин пытались привлечь по статье за проституцию и потом предлагали отделаться штрафом за административное нарушение - с составлением протокола. Сейчас эта практика сходит на нет, после того, как на эту тему появились публикации правозащитников за рубежом", - утверждает руководитель ТИПЧ.

Впрочем, не был забыт и сильный пол. Представители власти искали в ресторанах даже едва подвыпивших или только пригубивших алкоголь мужчин, специально карауля возле мест, где справляли свадьбы, юбилеи или отмечали иные торжества. "Нарушителям" выписывали штрафы за нахождение пьяным в общественном месте.

Штрафы и борьба с коррупцией среди полицейских

В перечне - и сектор людей семейных. Как уже сообщала DW, в октябре 2017 года в республике в десять раз увеличили плату за то, что ребенок посещает детсад. Но после того, как из-за этого многие родители перестали водить детей в садики, власти изыскивают различные способы, чтобы заставить их это сделать.

"Кому-то грозят увольнениями на работе, многим говорят, что теперь при устройстве ребенка в школу будет требоваться справка о том, что он посещал детский сад, иначе его в школу не возьмут, хотя конституция определяет право на всеобщее школьное образование", - говорит Фарид Тухбатуллин. Он утверждает, что делается это с одной целью - пополнить прохудившийся бюджет.

При этом если еще недавно очень многие полицейские и другие силовики пользовались широкими возможностями взимать штрафы, чтобы лично обогащаться, отпуская нарушителей за мзду, теперь над ними дамокловым мечом висит некое указание сверху, требующее определенного плана по пополнению бюджета.

"Не думаю, что всё, что они сейчас собирают, идет в госбюджет, но доля того, что оседает в их частных карманах, намного сократилась. Скорее всего, их поставили в ситуацию, что если они не выполнят план, то к ним самим применят санкции", - предполагает Тухбатуллин.

О размахе Сапармурата Ниязова

Небольшой экскурс в историю независимого Туркменистана говорит о том, что умение пополнять казну за счет изобретательности в полной мере было присуще власти и при первом президенте страны Сапармурате Ниязове.

Туркменбаши старался делать это на широкую ногу. Можно вспомнить его решение взимать 50 тысяч долларов с иностранных женихов, желающих вступить в брак с туркменской невестой. Впрочем, лидер туркменской Республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов, при Ниязове одно время занимавший пост посла республики в Турции и в Израиле, не может припомнить ни одного случая, когда иностранец действительно платил в казну Туркменистана.

"Но мне как послу приходилось очень долго перед европейскими коллегами в Анкаре оправдываться и объяснять, зачем это сделано. Объяснялось Ниязовым это так: это гарантия, что женщина, выходя замуж за иностранца, обеспечена финансами. Хотя на самом деле это было намерение осуществить поборы. Вышло так, что Ниязов, наоборот, только отпугнул иностранных женихов от туркменских женщин. В ход пошли обходные схемы: например, девушки приезжали в Турцию и там тайно выходили замуж, или скрепляли брак только у муллы", - рассказал оппозиционный политик, живущий в Австрии.

Зато, по его словам, при Ниязове действительно на широкую ногу взимались поборы с иностранных фирм. "Допустим, фирма обосновалась в Туркмении и осуществляет некий проект. Но ей давалось "дополнительное задание" - заасфальтировать какой-то участок дороги, проложить или починить канализацию. Без контактов, но за счет фирмы. И фирмы на это шли, чтобы остаться в Туркменистане. Тогда это было поголовным явлением. Включая крупные западные фирмы. Сейчас я о такой практике не слышу", - продолжает собеседник DW.

Газ Китаю и соломинка

Действия нынешних властей, по его мнению, обусловлены тяжелой экономической ситуацией. Ведь основное пополнение бюджета шло за счет экспорта энергоресурсов, в первую очередь, газа. Цена на газ резко упала. Кроме того, газ в значительной мере уходит в Китай не за деньги, а в счет погашения долгов перед Пекином за строительство газопроводов и за инвестиции в отрасль.

"И из этой ситуации Туркменистан в течение ближайшего десятилетия вряд ли выберется. Китайцы переиграли Ашхабад при заключении контрактов. А сейчас речь идет о второй нитке строительства газопровода в Китай. Еще не рассчитавшись с прежними долгами. Президент Гурбангулы Бердымухамедов зажат в угол. Утопающий хватается за соломинку, а эти поборы и есть соломинка - штрафами казну не наполнишь. А проблемы людей они усугубляют", - говорит Ханамов. "Обидно, что власти собирают поборы по таким крохам, а затем опять выкинут огромные средства на строительство какого-нибудь гольф-клуба или очередного ненужного отеля", - дополняет его Фарид Тухбатуллин.