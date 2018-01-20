Папа Франциск: Борьба с коррупцией - наша общая битва 20.01.2018, 12:59

Папа Римский Франциск

Папа Римский, находясь с визитом в Перу, высказался за необходимость приложения максимальных усилий в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, понтифик сделал одно из своих заявлений о коррупции в присутствии президента Перу Пабло Кучински, которому в конце прошлого года пытались объявить импичмент из-за обвинений в получении незаконных выплат от бразильской коммерческой компании.

"Борьба с коррупцией требует большей культуры прозрачности между государственными структурами, частным сектором и гражданским обществом, и я не исключаю церковные общины", - сказал Франциск.

"Все, что делается для борьбы с этим социальным бедствием, заслуживает нашего максимального внимания и участия... Это битва, в которой участвуем все мы", - сказал глава Римско-католической церкви в речи за пределами президентского дворца в центре Лимы.