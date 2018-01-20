В Беларуси подняли зарплаты спортсменам и тренерам 14 20.01.2018, 13:27

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В Беларуси подняли тарифные ставки спортсменам, тренерам и другим специалистам национальных команд по видам спорта.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 января 2018 г. № 42. Документом увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85 до 300 процентов. В Совмине уточняют, что документ принят во исполнение поручений президента, данных 30 мая 2017 года на Олимпийском собрании Национального комитета.

— Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в среднем на 80 процентов, или на 490,76 рубля в месяц, — сообщили в Совмине.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.