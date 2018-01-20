Шесть простых правил, которые вернут стройность после праздников 20.01.2018, 14:05

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Иллюстрация: xvatit.com

Страшно вставать на весы? Не грустите: возвращаем правильный режим питания.

Оливье съедено, шампанское выпито, все новогодние праздники позади. Теперь самое время встать на весы – чтобы узнать, насколько мы все поправились. А заодно придумать способ, как расстаться с набранными за январские каникулы килограммами. Как вернуться в форму после новогодних застолий и наладить режим питания, нам рассказала эксперт kp.ru по красоте и здоровью, бьюти-блогер, бизнес-леди Юлия Энхель:

- Дорогие мои, я поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками, а также с официальным завершением салатного режима. Всё было очень вкусно, наготовили много, будто в гости ждали роту солдат. Кто-то оптимистично говорит, что теперь не нужно готовить долгое время. Я говорю – это куча жутко калорийной и скоропортящийся еды. И марафон по её уничтожению объявляют в каждой российской семье ежегодно. Даже если вы придерживались правильного режима питания до самого 31 декабря, а потом сорвались, то придётся начинать всё заново. Главное - не жалейте о набранных килограммах, такой урок вам будет на пользу. И некогда нам отчаиваться. Впереди лето и нужно возвращаться в форму.

1. ГОЛОДАНИЕ – УДАР ПО ОРГАНИЗМУ

Для начала приготовьтесь к тому, что «быстротающие килограммы», которые не придут потом и не приведут друзей – это миф. Эффективно можно похудеть не спеша и не голодая тем более. Самое худшее, что можно сделать, так это перестать есть вообще или питаться водой. Ваш организм будет, мягко говоря в шоке. Потом в шоке будете вы, когда узнаете какой удар это нанесло вашему здоровью. Диетологи в принципе не рекомендуют тестировать на себе жёсткие диеты после такого «праздника живота».

И, пожалуйста, даже не думайте пить специальные таблетки и другие сильнодействующие для похудения. Самостоятельно врачи даже простуду лечить не рекомендуют, что говорить о таких серьёзных вещах.

2. НА ЗАВТРАК – УГЛЕВОДЫ, НА ОБЕД — БЕЛКИ

В первую очередь вам нужно вернуться к привычному режиму питания. Начните с утреннего приёма углеводов. День лучше начинать с овсяной, льняной или гречневой каши. Так ваш организм будет получать необходимые ему вещества с самого утра. Представьте, что от этого зависит то как пройдёт ваш день. Практически как в детском саду. Мало поел – ничего не смог.

В рационе должны быть белки: мясо, рыба, птица. В обед и на ужин. Лучше отварное или приготовленное на пару. Так вы сможете сохранить больше полезных микроэлементов. От соусов и чрезмерного количества специй тоже лучше воздержаться. Серьёзно, это не значит, что так вы будете есть пресное. Существует масса рецептов, с которыми вы сможете приготовить полезные и невероятно вкусные блюда.

3. ТЯНЕТ ПОЖЕВАТЬ – ЕШЬТЕ ЗЕЛЕНЬ

Добавьте зелени и овощей в натуральном виде и без заправки. Принцип тот же – все овощи в собственном соку. Кстати, маленький лайфхак для тех, кто любит пожевать чем-нибудь перед основным приёмом пищи – жуйте зелень. Полезнее, чем конфетка или бутерброд, а главное ни миллиметра ни с одной стороны не прибавится.

4. ЗАПАСАЕМСЯ ВОЛШЕБНЫМИ КОРОБОЧКАМИ

Каждый приём пищи должен быть маленьким и дробным. Запаситесь небольшими контейнерами и поставьте будильник. Вам нужно есть каждые 2 часа. Если сейчас задумались насколько это уместно, то я расскажу об одной ярой поклоннице здорового питания. Этой системы придерживается знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон сохраняет почти в 50 такую сногсшибательную форму только потому, что жёстко контролирует питание. Если у неё сработала напоминалка «поесть», значит она говорит – «стоп, мотор», достаёт свой ланч-бокс и кушает. В этом нет ничего предосудительного, это вопрос вашего здоровья.

5. ПЬЕМ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Восстановите водный баланс. Не менее полутора или даже двух литров в день. Я всегда советую пить водородную воду, потому что она полезнее обычной. Один стакан водородной воды в шесть раз полезнее, более того, она обеспечивает мощную гидратацию и детоксикацию организма. Все шлаки и вредные вещества выведет в два счёта. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, а ещё появятся силы и на другие полезные дела.

6. ПЛАНКА И МЕЛЬНИЦА – ДЛЯ РАЗОГРЕВА ОРГАНИЗМА

Теперь переходим к тренировкам. К сожалению, сразу влиться в режим будет довольно сложно, да и ударными темпами начинать тренироваться лучше не стоит. Начните с малого, а потом нагоните. Ваш организм сейчас не готов к таким нагрузкам. Поделайте дома планку, махи, мельницу, больше гуляйте. На улице не так морозно, чтобы отказывать себе в прогулках. Потом переходите на беговую дорожку и можно возвращаться в привычные ритмы.

Главное – слушайте себя и никогда не забывайте, что делаете каждый шаг, чтобы быть здоровыми прежде всего. Пусть случайный кусочек пиццы или ложечка оливье не сломит ваш дух.