Мэй: Второго референдума по Brexit не будет 7 20.01.2018, 14:14

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Тереза Мэй

Граждане Великобритании уже высказали свою точку зрения, отметила премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по выходу страны из Европейского союза.

В интервью телеканалу France-2 она сказала о том, что британцы уже высказали своем мнение о членстве в ЕС.

"Второго референдума по Brexit не будет. Мы спросили (граждан Великобритании, - ред.), они высказали свою точку зрения: они хотят покинуть Европейский союз", - сказала премьер-министр.

Она также подчеркнула, что Британия "покинет Европейский союз, но не оставит Европу", пишет zn.ua.

Кроме того, Мэй высоко оценила установившиеся отношения между Лондоном и Парижем на англо-французском саммите, который проходил в Британии 18 января.

"Я считаю, что этот англо-французский саммит показывает силу наших отношений (с Францией, - ред.), а также отношения, которые мы продолжим иметь с Европой", - сказала она.

Ранее президент Совета ЕС Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили о том, что Великобритания все еще может передумать и остаться членом Евросоюза, несмотря на то, что стадия ее выхода из организации уже достаточно поздняя. В то же время, в ЕС заверили, что не позволят Лондону получить более выгодные условия, чем у него были во времена членства.

Референдум по поводу членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Голоса британцев поделились практически поровну: за выход страны из Евросоюза выступили 51,9% проголосовавших, против проголосовали - 48,1%.

Поддерживали такую идею значительная часть бизнеса Великобритании, недовольна чрезмерной регуляцией рынка. После выхода из союза они рассчитывают на удешевление рабочей силы, снижение непроизводственных расходов и повышение конкурентоспособности на международных рынках. Также основными противниками членства выступил электорат лейбористов, которому не нравилась либеральная политика ЕС в отношении мигрантов.