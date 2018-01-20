WhatsApp запустил версию мессенджера для деловых переписок

WhatsApp запустил версию мессенджера для деловых переписок1
- 20.01.2018, 14:46
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На платформе Android запущено бесплатное приложение WhatsApp Business.
Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.
Главное отличие новинки от стандартной версии WhatsApp заключается в возможности создавать бизнес-профили. В аккаунте предприниматели могут указать отрасль, в которой работает их компания, перечень оказываемых услуг, адреса и контакты.
Для верификации профиля указанный в нем номер телефона должен совпадать с номером компании, отмечается в релизе.
Пока приложение доступно только для пользователей из Индонезии, Италии, Мексики, Великобритании и США, однако разработчики обещают расширить географию мессенджера в ближайшие недели.