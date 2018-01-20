WhatsApp запустил версию мессенджера для деловых переписок 1 20.01.2018, 14:46

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На платформе Android запущено бесплатное приложение WhatsApp Business.

Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.

Главное отличие новинки от стандартной версии WhatsApp заключается в возможности создавать бизнес-профили. В аккаунте предприниматели могут указать отрасль, в которой работает их компания, перечень оказываемых услуг, адреса и контакты.

Для верификации профиля указанный в нем номер телефона должен совпадать с номером компании, отмечается в релизе.

Пока приложение доступно только для пользователей из Индонезии, Италии, Мексики, Великобритании и США, однако разработчики обещают расширить географию мессенджера в ближайшие недели.