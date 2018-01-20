Студентку, которая возглавила «Молодежь БНФ», отчисляют из БГУ 29 20.01.2018, 15:37

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Анна Смилевич

Фото Оли Офицеровой

Анна Смилевич была избрана председателем организации меньше месяца назад.

Председатель организации «Молодежь БНФ» Анна Смилевич может быть исключена с факультета журналистики Белорусского Государственного Университета, пишет nn.by.

«Я сначала не думала, что меня валят из-за политики, но потом мне чуть ли не напрямую об этом сказали. Ведь вчера я пришла получить зачет по физкультуре, и мне преподаватель сказал, что к нему приходили люди из КГБ и интересовались мной.»

Сотрудники КГБ пытались узнать у преподавателя физической культуры, имеет ли Анна Смилевич отношение к БНФ, в конце концов преподаватель поставил зачет:

«Но сегодня я получила третью пересдачу — на экзамене по профессиональной этике журналиста. В деканате объяснили, что три пересдачи — это отчисление. Мол, пересдать столько экзаменов нельзя, поэтому меня отчислят. Естественно, я собираюсь это решение обжаловать», - рассказала Анна Смилевич.