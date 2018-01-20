«Если работа приносит человеку радость – он эффективен» 4 20.01.2018, 15:48

1,842

Елена Кустова

Президент крупной компании поделилась секретами успеха.

Президент компаний MullenLowe Adventa и Die Kulturträger Елена Кустова делится своими лайфхаками, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

• Никого не удерживай;

• Кризис – это хорошо;

• Дай жизни сыграть за тебя!

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

• Основателя McDonald’s Реймонда Альберта Крока – за умение видеть возможность и глобальность в идее, за настойчивость и смекалку.

• Альфреда Нобеля – за совмещение крайне смелой бизнес-идеи с желанием менять мир к лучшему.

• Карла Рейнборга – как основателя сетевого маркетинга и идеи БАД.

Все они в свое время нашли смелые и абсолютно нерациональные идеи для своих бизнесов и имели настойчивость, смелость и убедительность воплотить их в жизнь.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

• Соответствовать культуре и ценностям компании – я отношу этот критерий к категории удачи.

• Двигать дело и брать на себя ответственность – здесь все зависит от мотивации и смелости руководителей.

• Быть профессионально счастливым. Если работа приносит человеку радость – он эффективен.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Start with WHY? (в рос. переводе – Начни с почему, в укр. переводе – Почни з чому – ред). Саймона Синека. Эта книга нашла меня в переломный момент, когда я задавала себе этот же вопрос.

Сериалы Миллиарды, Карточный домик – это отличный тренинг по переговорам, менеджменту и out of boх решениям.

Спектакль Похоже на счастье с участием Ады Роговцевой в театре Сузір’я (постановка Катерины Степанковой) – это манифест энергии, жизни, любви и важной роли случайностей.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Мой рецепт:

• окружать себя единомышленниками;

• дети, животные, творчество;

• поменьше бывать в городе;

• побольше общаться с людьми за пределами профессионального круга.

6. Где искать вдохновение?

Мое вдохновение рождается после длинных прогулок, созерцания природы и искусства, музыки и из жизненных историй, рассказанных другими.