«Если работа приносит человеку радость – он эффективен»4
- 20.01.2018, 15:48
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Президент крупной компании поделилась секретами успеха.
Президент компаний MullenLowe Adventa и Die Kulturträger Елена Кустова делится своими лайфхаками, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес.
1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?
• Никого не удерживай;
• Кризис – это хорошо;
• Дай жизни сыграть за тебя!
2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?
• Основателя McDonald’s Реймонда Альберта Крока – за умение видеть возможность и глобальность в идее, за настойчивость и смекалку.
• Альфреда Нобеля – за совмещение крайне смелой бизнес-идеи с желанием менять мир к лучшему.
• Карла Рейнборга – как основателя сетевого маркетинга и идеи БАД.
Все они в свое время нашли смелые и абсолютно нерациональные идеи для своих бизнесов и имели настойчивость, смелость и убедительность воплотить их в жизнь.
3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?
• Соответствовать культуре и ценностям компании – я отношу этот критерий к категории удачи.
• Двигать дело и брать на себя ответственность – здесь все зависит от мотивации и смелости руководителей.
• Быть профессионально счастливым. Если работа приносит человеку радость – он эффективен.
4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?
Start with WHY? (в рос. переводе – Начни с почему, в укр. переводе – Почни з чому – ред). Саймона Синека. Эта книга нашла меня в переломный момент, когда я задавала себе этот же вопрос.
Сериалы Миллиарды, Карточный домик – это отличный тренинг по переговорам, менеджменту и out of boх решениям.
Спектакль Похоже на счастье с участием Ады Роговцевой в театре Сузір’я (постановка Катерины Степанковой) – это манифест энергии, жизни, любви и важной роли случайностей.
5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?
Мой рецепт:
• окружать себя единомышленниками;
• дети, животные, творчество;
• поменьше бывать в городе;
• побольше общаться с людьми за пределами профессионального круга.
6. Где искать вдохновение?
Мое вдохновение рождается после длинных прогулок, созерцания природы и искусства, музыки и из жизненных историй, рассказанных другими.