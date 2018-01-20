Дарья Домрачева выиграла «бронзу» на этапе Кубка мира в Антхольце 22 20.01.2018, 16:15

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Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка стала третьей в гонке преследования.

20 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце прошла женская гонка преследования, пишет «Трибуна».

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино не вышла на старт гонки из-за плохого самочувствия накануне, связанного с тошнотой.

Лучшей из белорусок стала Дарья Домрачева, которая с двумя промахами заняла третье место, отставание от лидера 20,2 секунды. Развязка получилась драматичной.

В контактной борьбе за 2-е место белоруска наступила на палку Доротее Вирер. Итальянке пришлось финишировать с одной палкой, но Домрачева не стала обгонять соперницу, резко сбавив ход и пропустив Доротею вперед.

Победу же одержала немка Лаура Далмайер, вырвавшаяся в лидеры после безупречной стрельбы на заключительном огневом рубеже.