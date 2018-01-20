Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников 20.01.2018, 17:01

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Фото: tut.by

«Зубры» праздновали победу в матче на открытом воздухе.

Минское «Динамо» обыграло в столице Латвии рижских одноклубников со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Матч второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги проходил на открытом воздухе, пишет tut.by.

На территории стадиона средней школы были размещены трибуны, вместившие более 8000 человек. Игра проходила при комфортной для игроков температуре — минус 2 градуса. Впрочем, хоккеисты все равно использовали средства защиты: маски и мази для защиты глаз. А голкипер минчан Юнас Энрот вышел на лед в шапке поверх шлема.

Фото: tut.by

Матч увереннее начали мотивированные победить дома рижане. Они доминировали в первом периоде, что привело к голу Брэндона Макмиллана на 13-й минуте.

А в середине второго периода Рихардс Букартс увеличил преимущество хозяев, отправив шайбу в ближний угол ворот Юнаса Энрота.

Фото: tut.by

Впрочем, «зубры» не сдались и смогли спасти матча. В течение минуты сначала Джастин Фонтэйн забросил в большинстве, а потом Денис Осипов забросил первую шайбу в составе «Динамо».

Фото: tut.by

Третий период проходил в равной борьбе, казалось, судьба игры будет решаться в овертайме или по буллитам, но за четыре минуты до сирены Джек Скилле подкорректировал шайбу после дальнего броска Владимира Денисова — 2:3.

Фото: tut.by

На последней минуте тренерский штаб хозяев сменил вратаря на шестого полевого игрока, но «зубры» не дали сопернику шансов сравнять счет.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (А) — Ковыршин — Степанов; Хенкель — Лисовец, Китаров — Волков — Дрозд; Буйницкий — Шарангович — Лингле; Знахаренко, Карабань.

Эта победа позволила «Динамо» остаться в борьбе за плей-офф. Отставание от первой восьмерки за четыре тура до конца регулярного сезона составляет 10 очков.