Неизвестные совершили нападение на посольство Украины в Афинах 6 20.01.2018, 17:09

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Злоумышленники подожгли четыре авто сотрудников дипмиссии.

В результате нападения на посольство Украины в греческих Афинах неизвестные подожгли машины четверых сотрудников дипучреждения.

Об этом сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет 112 Украина.

На место инцидента вызвали бригаду пожарных и полицию. За посольством осуществляется круглосуточное наблюдение.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - уточнила Беца.

Она добавила, что в ближайшее время министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Ранее Климкин сообщил, что в ночь с 19 на 20 января здание посольства Украины в греческих Афинах пытались забросать коктейлями Молотова. Пострадавших нет.