Почему в снегопад на белорусских дорогах «каша»? 14 20.01.2018, 17:29

6,307

Фото: hrodna.life

Коммунальщики ответили на претензии, что «снег снова пришел неожиданно в январе».

В третий за зиму снегопад Гродно вечером 17 января вновь стал в пробке: на дорогах снежная «каша», скользкое покрытие, аварии. Коммунальщики ответили на шутки, что «снег снова пришел неожиданно в январе», пишет hrodna.life.

«Работаем круглосуточно»

— Мы работаем круглосуточно. Ездили всю ночь на среду, перед началом снегопада. Утром город был в хорошем состоянии, дороги черные. Когда пошел мелкий снег, мы снова выехали, где-то в 9.30. Машины работают до сих пор. Теперь очищаем частный сектор, расширяем проезжую часть и обочины дорог на подъезде к городу. Готовимся к завтрашнему снегопаду.

Задействована вся техника, — объясняет заместитель директора предприятия «Спецавтохозяйство» Франц Почебут.

Почему тогда при круглосуточной работе и полной занятости всей техники, город снова и снова останавливается с началом снегопада?

— Простите, но это зима. У нас нет таких технологий, чтобы мы могли сразу плавить снег. Поэтому неудобства возникают. Но если снег перестает падать, то мы должны расчистить город, — говорит Франц Почебут.

Главное — чтобы снег не стал льдом

Оказывается, чистить снег при снегопаде — не первая необходимость. По технологии уборки, главное — не допустить, чтобы снежинки слиплись, уплотнились, скатались и превратились в лед. Для этого дороги сначала посыпают пескосоляной смесью.

Машины, рассыпающие смесь, выезжают даже перед началом снегопада.

— Если по прогнозу в ближайшие три часа ожидается снег, туман, гололедица, дождь, то проводится прибрежная обработка. Если начинает падать снег, мы снова выезжаем и пересыпаем смесью. Если снега уже много, перемещаем его с проезжей части на сторону. Но основное действие — пересыпать, — объясняет Франц Почебут.

Если снег пересыпали, то его сгребают, перемещают с проезжей части в сторону обочин, тротуаров. Разрешается перекрывать до 30% тротуаров. Интересно, что есть нормы по ширине вала уборки снега: не шире 1 метра и не выше 40 см.

Не хватает техники

Вторая причина — на наш город не хватает существующей техники для уборки снега. В «Спецавтохозяйстве» работают 14 тракторов, 23 машины, которые рассыпают пескосоляную смесь, и 2 погрузчика, которые ее туда загружают.

Однако на наше количество дорог нужны 54 пескасолераспределителя, то есть на 30 штук больше, чем сейчас. На закупку не хватает финансов. Один такой распределитель стоит около 50 тысяч долларов, на 30 штук нужно 1,5 миллиона долларов.

Учитывая, что зимы стали теплее и почти бесснежные, покупку можно считать «нецелесообразной». Все же через сутки дороги расчистили. А сколько той зимы?