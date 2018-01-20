Россия ответственна за происходящее в Крыму Виталий Портников

20.01.2018, 17:49

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Виталий Портников

По геополитическим счетам всегда приходится платить.

18 января депутаты украинского парламента большинством голосов поддержали во втором чтении президентский законопроект «Об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». «За» проголосовали в основном представители фракций коалиции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», а также оппозиционной Радикальной партии. Накануне лидер «НФ» Арсений Яценюк назвал этот документ принципиальным тестом на преданность национальным интересам.

Правовой статус Крыма для агрессора определен: там фактически действуют законы Российской Федерации. Для Украины это аннексированная территория, а теперь Россия объявлена агрессором официально и недвусмысленно. Отвечать за оборону страны теперь будут именно Вооруженные силы, а не Служба безопасности, как раньше. Но самое важное: жители Крыма и Донбасса, а также те, кто туда приезжают, должны четко усвоить, что именно Россия ответственна за все, что там происходит.

Некоторые граждане до этого подавали в суд на Украину с претензиями относительно нарушения их прав на оккупированных территориях, а теперь это будет невозможно. Более того, Киев сможет еще более последовательно давить на Москву в международных судах. Наконец определено, что те, кто помогал и помогает российским захватчикам, получат статус коллаборантов, согласно специальному подзаконному акту. Речь идет не о тех, кто продолжал выполнять свою повседневную работу, начиная с 2014 года, а именно о людях, которые способствовали формированию оккупационных органов власти. Что до руководства Российской Федерации, это военные преступники, и новый украинский закон еще приближает их наказание в международном трибунале.

Однако все украинские коллаборанты от «А» до «Я» – от Аксенова до Януковича – должны отвечать перед украинским судом. Все, кто незаконно приехал в Крым из России, должны быть готовы к тому, что станут там иностранцами или же не смогут остаться. Все сделки по имуществу, что они совершили после 2014 года, будут считаться недействительными. Так или иначе, вопрос с гражданами России в Крыму нужно будет решать в каждом случае отдельно и дать шанс людям легализоваться.

Посмотрите на русских в странах Прибалтики без гражданства – это же ждет их в Крыму, если они не предпримут усилия для интеграции или же не уедут. Против России играет и то, что она пытается грубо колонизировать полуостров, заместив население, и превратить его в военную базу. Это уже сегодня встречает сопротивление местных жителей, которые потом, при случае припомнят россиянам все обиды.

По геополитическим счетам всегда приходится платить, и Украина уже громогласно заявила о том, что ее обсчитала именно Россия.

Виталий Портников, Крым.Реалии