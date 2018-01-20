Видеофакт: Минские прокуроры пьют виски в служебной «Волге» 27 20.01.2018, 17:59

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Трое мужчин распивали шотландский виски «Ballantine’s» в день 95-летия белорусской прокуратуры.

Сообщество «СТОП ГАИ Беларусь» опубликовало видео, на котором видно, как люди в форме распивают алкоголь в центре Минска. Трое мужчин распивали шотландский виски «Ballantine’s» в день 95-летия белорусской прокуратуры, пишет сайт телеканала «Белсат».

Видео сняли 26 июня 2017 года.

«В буфете Оперного дороговато… (алкоголь прокуроры употребляли около Оперного театра. – прим.). Они набухиваются как дети перед дискотекой», – говорит голос за кадром.

По информации источника Belsat.eu близкого к прокуратуре, участникам пьянки мог быть столичный прокурор из Советского района Андрей Владиславович Мурашко (на фото) и, возможно, работник столичной прокуратуры Октябрьского района.

Авторы видео обещают, что опубликуют запись со звуком, если прокуроры не отнесутся должным образом к просьбе работников предприятия «Сельмаш», говорится на первых секундах видеоролика. О каком деле идет речь, пока неизвестно.

По неподтвержденной информации, прокуроров, снятых в видео, могут уволить.