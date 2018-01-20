Der Spiegel: Берлин выступает за новые санкции против Тегерана 20.01.2018, 19:25

Этот шаг призван удержать Трампа от расторжения ядерного соглашения.

Германия активно выступает за введение новых санкций против Ирана, пишет в субботу, 20 января, журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в брюссельских дипломатических кругах. Таким образом Берлин выражает озабоченность дестабилизирующей ролью Тегерана в регионе, в частности поддержкой повстанцев в Йемене, участием Ирана в сирийском конфликте и действиями шиитской группировки "Хезболлах", сообщает DW.

С помощью введения дополнительных санкций Германия, Великобритания и Франция посылают сигнал Вашингтону о том, что они не остаются безучастны к критике иранского режима со стороны президента США Дональда Трампа. Одновременно Берлин пытается удержать американского президента от расторжения соглашения по ядерной программе Ирана, которое Трамп неоднократно называл "худшей сделкой в истории".

В середине января прокуратура Германии в нескольких немецких городах провела обыски в квартирах и офисах десяти подозреваемых в шпионаже иранцев. Иранские агенты следили за еврейскими объектами на территории Германии, чтобы, как предполагают следственные органы, подготовить нападение на них в случае военного конфликта в Персидском заливе.