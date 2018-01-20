«Никакая инициатива не является легитимной, если не включена реальная оппозиция» 20.01.2018, 18:58

ООН призвывает сирийский режим сесть за стол переговоров с оппозицией.

Переговоры должны начаться 25-26 января в Вене для попытки перезапуска мирного процесса под эгидой ООН перед конференцией, организованной Россией 29-30 января в Сочи. Находящийся в Париже Наср аль-Харири, председатель сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП), объединяющего главные оппозиционные силы, ответил на вопросы журналистов Le Monde, (перевод - inopressa.ru).

"Мы едем в Вену, чтобы продолжить переговоры на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, которая определяет рамки переходного политического процесса в Сирии. До тех пор пока будут продолжаться усилия ООН, мы будем вносить свой конструктивный вклад, - сказал аль-Харари. - Сегодня ситуация не такая, как в декабре, поскольку для всех стало очевидно, что Москва потерпела неудачу, пытаясь привести режим к переговорам. Теперь надо понять, серьезна ли в своих обязательствах Россия, располагающая средствами давления на режим. Эти новые переговоры станут тестом. До сих пор режим всегда отказывался вступать в переговоры. Он беспрерывно применял военную силу, нанося удары по гражданским лицам и совершая военные преступления, как мы это видим в восточной Гуте и в Идлибе".

"У этой войны нет военного решения, и все это знают. Все завоевания режима произошли благодаря десяткам тысяч иностранных бойцов и ударам российской авиации. Несмотря на это, он контролирует не более 45% или 50% территории, как минимум половина сирийского населения живет вне зон, которыми он управляет. В Сирии невозможно достичь стабильности и покончить с насилием и терроризмом без настоящего политического решения", - считает оппозиционер.

"Мы поддерживаем любой диалог, исходящий от тех, кто составляет сирийское общество. В Женеве мы ведем переговоры не для того, чтобы сменить режим Асада. Мы ведем борьбу за воплощение в жизнь резолюции 2254, чтобы учредить переходное правительство, способное установить благоприятные условия для людей, чтобы все сирийцы могли выражать свои идеи и способствовать написанию новой конституции, а также свободно избирать тех, кто представляет их чаяния", - пояснил аль-Харири.

"Переговоры, организованные в Сочи Россией, являются альтернативой женевским? Вы будете в них участвовать?" - спросили журналисты.

"Не отвечу ни да ни нет. Когда мы впервые услышали о Сочи осенью 2017 года, наша реакция была крайне негативной. Русские с самого начала поставили предварительное условие, что в Сочи не будет места для тех, кто призывает к изменению режима. Мы не приняли окончательного решения. Чтобы выработать позицию, понадобится время для консультаций с нашими партнерами. Никакая инициатива не является легитимной, если она не проходит под эгидой ООН и не включает реальную оппозицию. Общее ощущение внутри ВКП таково, что в Сочи не удастся найти политическое решение", - ответил собеседник издания.