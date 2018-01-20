Как выглядят минчанки, которых называют сестрами и подружками своих детей 2 20.01.2018, 19:12

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Фото: citydog.by

Иногда доходит до комичных ситуаций.

Сitydog.by собрал истории семей, где иногда понять, что на фотографии мама с сыном или дочкой, а не их сестра, очень сложно.

ЕВГЕНИЯ (37) И АЛЕКСАНДР (20)

Фото: citydog.by

Евгения – мама троих детей, занимается творчеством. Александр – ее верный помощник по домашним делам, ее стилист и консультант в выборе одежды.

Е: Быть мамой – это приятная, но в то же время нелегкая работа. Зато, когда твои дети добиваются своих целей даже в такой мелочи, как нарисованный ровно круг, это приносит много восторга и гордости за них.

Старшего сына я родила рано, мне было 17. У нас с ним очень тесные и доверительные дружеские отношения. Он всегда делится со мной своими секретами. Я первая, кто узнал о его первой любви, о первом разочаровании. Часто он спрашивал совета, как поступить в той или иной ситуации на любовном фронте.

А: У меня самая лучшая мама. Она чуткая и всегда поддерживает меня. Конечно, иногда мы ругаемся из-за какой-то ерунды, но это бывает со всеми. Мы спокойно можем делиться друг с другом секретами. Она и мама, и друг – все в одном флаконе.

Е: На улице меня еще часто принимают за его девушку. Недавно в торговом центре мы встретили Сашиного знакомого, который отвел его в сторону и спросил: «Это что, твоя девушка?» Мне приятно (улыбается). Поэтому я постоянно прошу сына, чтобы в общественных местах он громко не говорил «мама», чтобы не вводить людей в ступор.

А: И мне приятно, когда друзья, знакомые и люди, которых я первый раз вижу, говорят, что моя мама очень хорошо выглядит. Это для меня комплимент.

Е: Конечно, ему нравится, что друзья и подружки говорят, что у него классная мама, он гордится мной. А мне приятно, что я могу быть образцом для молодых девочек, быть ЗОЖ-послом – мне помогают спорт и питание.

Уже два года я веганка, практикую лечебное голодание, медитирую. Активно занимаюсь спортом, хожу в фитнес-клуб и недавно окончила курсы фитнес-инструктора. Очень люблю бегать на свежем воздухе в парке.

НАТАЛЬЯ (38) И ВАСИЛИСА (17)

Фото: citydog.by

Наталья в прошлом редактор глянцевого журнала, модель. Сейчас занимается организацией и режиссурой фотосъемок для девушек. Василиса – поддержка и вдохновение мамы. Девушка в этом году оканчивает гимназию и собирается поступать на ФМО. Она обожает визаж, увлекается английским языком и занимается моделингом.

Н: Честно говоря, я не испытываю особой радости, когда нас с дочкой принимают за подружек. Безусловно, это приятно, но я сразу расставляю все точки над «i» и не люблю вводить людей в заблуждение. Когда нас видят вместе и потом узнают, что мы мама и дочь, все искренне удивляются и после еще долго повторяют: «Не может быть».

В: А мне очень приятно, что у меня такая красивая, молодая мама, что ей постоянно делают комплименты. Когда я выкладываю фотографии с ней и подписываю, меня начинают спрашивать: «Ты серьезно? А сколько ей лет? Она такая красивая». Мне это нравится.

Н: Конечно, ей нравится, что мама молодо выглядит, но в любых новых местах громко, даже где-то демонстративно Василиса называет меня мамой, чтобы не создавать нелепых ситуаций. Ну а ее друзья и одноклассники постоянно «воспевают мне хвалебные оды», передают приветы и восхищение, что, естественно, радует нас обеих.

В: Я бы хотела через 20 лет выглядеть так же, как мама сейчас. Мне нравится ее стиль, и я стараюсь ей в чем-то подражать. Иногда у нас не совпадают вкусы, но я учитываю то, что говорит мама, и часто с ней соглашаюсь, потому что она разбирается в этом больше, чем я.

Н: Бывает по-разному. Иногда мы сходимся в наших вкусах, а иногда нет (улыбается).

В: А иногда и ты ко мне прислушиваешься.

Н: Так и есть. Наши дети лучше нас. Уже сейчас я многому учусь у Василисы и очень часто учитываю ее мнение. Вообще, быть мамой взрослой дочери – счастье с большой ответственностью, ведь «дети не слышат, а видят».

Моя задача – сделать так, чтобы дочь мне доверяла, показать ей, как понимать и принимать себя. Но бесконечно демонстрировать лучшую часть себя не всегда получается. Вот тут и нужно развить в ребенке понимание, эмпатию, доверие, научить целеустремленности, не бояться ошибаться и быть собой, иметь свою точку зрения.

Сейчас наши отношения максимально доверительные, основанные на любви и уважении. Мы вместе стараемся понимать и принимать друг друга – наши желания, решения, взгляды на различные ситуации. Ну хочет она яркий макияж, пусть делает. Красные губы лучше, чем тоннели в ушах (смеется). Поэтому я сдерживаюсь, когда мне хочется сказать: «Василиса, сотри помаду». А она старается сдержаться, когда ей хочется сказать: «Мама, отстань».

В: Мама у меня очень добрая, и мы с ней хорошие подружки. Часто ходим в кино, поем песни 90-х, практически каждый день обмениваемся одеждой. В основном это какие-то кофточки или маечки, но, если посмотреть мамин гардероб, то там много и других моих вещей. Это удобно, когда у вас одинаковый размер.

Н: То, как я выгляжу сейчас, в большей степени заслуга генетики, хотя с изначально хорошими данными можно легко запустить себя и превратиться в неухоженную тетку.

Есть я позволяю себе все, но в ограниченных количествах. Если переборщила накануне с десертами или другой калорийной едой, устраиваю разгрузочные дни. А вот на постоянные занятия спортом моей силы воли не хватает, но периоды в 2-3 месяца походов в тренажерный зал устраиваю.

АННА (44) И СТАНИСЛАВ (23)

Фото: citydog.by

Анна по образованию экономистка, интересуется современным искусством. Станислав сейчас живет в Праге, работает в IT-сфере, полупрофессионально занимается футболом.

А: Мы с сыном друзья, а не просто родственники. И удаленное проживание, пожалуй, только укрепляет нашу близость, так как отсутствуют негативные моменты, которые неизбежны при совместном проживании. Не было дня, чтобы мы не переписывались в ВК. Шлем друг другу смешные мемасики, цитаты, ссылочки на интересное, просто общаемся.

С: Так, але я быў крыху шакіраваны, калі гадоў 5 таму маці зарэгістравалася ў ВК. А зараз яна ў мяне ў топе спіса сяброў пасля маёй дзяўчыны. Мая маці вельмі прагрэсіўная. Часам мне здаецца, што я больш кансерватыўны, чым яна. Напэўна, гэта таму, што я люблю англійскую прэм’ер-лігу па футболе.

А: Я дружу с девушкой сына (улыбается). Мы и с ней переписываемся, причем независимо от Стаса, у нас свои темы. При этом я стараюсь максимально не вмешиваться в их отношения. В плане вкусов и стиля жизни у нас нет ни малейшего конфликта поколений, даже в каких-то моментах мне кажется, что сын более консервативен.

Я вполне могу положиться на его совет, потому что мы хорошо знаем вкусы друг друга, могу с ним поделиться и личными переживаниями.

С: Маці – адзін з маіх галоўных матыватараў. Заўсёды імкнецца трымаць мяне ў тонусе і не дазваляе лайдачыць. Цяжка сказаць, строгая яна ці не. Напэўна, да 10 гадоў выхоўвала строга, але калі я пайшоў у сярэднюю школу, то пачаў адчуваць самастойнасць. Адзінае, у чым я не быў самастойны, дык гэта ў напісанні сачыненняў (усміхаецца).

І ў маім дзяцінстве позна вечарам на выхадных мы абмяркоўвалі цікавыя для мяне тэмы. Памятаю, як мы глядзелі кліпы маіх любімых у той час Green Day, а ў адказ мне маці ўключала Depeche Mode і Земфіру.

А: Я и сейчас с большим удовольствием люблю поговорить с сыном, куда-нибудь сходить, посидеть в кафешке, иногда ловя на себе заинтересованно-недоуменные взгляды (улыбается). Но я всегда с гордостью заявляю, что у меня взрослый сын, не скрывая, сколько ему лет. Причем чем старше я становлюсь, тем чаще все удивляются, когда я представляю Стаса как своего сына.

С: Памятаю, быў цікавы выпадак, калі на другім курсе я жыў у інтэрнаце. Мой чэшскі сябар зайшоў да мяне ў пакой нешта спытаць, калі я размаўляў па скайпе з маці. Калі я скончыў і мы пайшлі ў кіно, то ён спытаўся, з кім я гэта размаўляў. Ён хацеў, каб я яго пазнаёміў з гэтай дзяўчынай. Потым я яму паказаў фота гэтай дзяўчыны са мной, калі мне было дзесяць гадоў, і сказаў, што гэта мая маці. Але гэта ўсё адно яго не спыніла. Добра, што маці не зарэгістравана ў «Фэйсбуку».

І мне шмат хто казаў, што маці выглядае як сястра. Па сутнасці, адносіны ў нас хутчэй братэрскія, чым бацькоўскія.

А: Я не стремлюсь выглядеть как ровесница сына. Просто живу, радуюсь жизни, люблю своих близких, не забывая про себя. Веду активный образ жизни, не курю, не употребляю крепких напитков, умеренно питаюсь, два-три раза в неделю фитнес. Всячески избегаю внешней солидности, так как это визуально добавляет возраста. Обязательно тщательно удаляю косметику перед сном и увлажняю кожу. Точно знаю, что сын меня любит и гордится, что я у него такая спортивная и прогрессивная.

А еще мне интересно жить. Я с удовольствием узнаю и открываю для себя что-нибудь новое. Этим летом попробовала серфинг, например. Сложно, но очень захватывающе. Я стараюсь жить «вкусно»! И, поверьте, сейчас, в возрасте 40+, жить мне гораздо интереснее, чем в 20. А сын – неотъемлемая и значимая часть моей интересной и насыщенной жизни, и я его очень люблю.

ВИКТОРИЯ (35) И АЛЕКСАНДРА (13)

Фото: citydog.by

Виктория – владелица свадебного салона. Александра увлекается аниме, ходит в театральный кружок, пытается писать рассказы и подумывает о профессии журналиста.

В: Меня никто никогда не рассматривает в качестве мамы, когда мы приходим куда-то вместе с дочкой. Да и я часто замечаю реакцию прохожих, когда Саша называет меня мамой. Сразу легкое недоумение и застывший на лице вопрос. Мне это нравится.

А: А мне нет. Я хочу выглядеть на свой возраст и чтобы все думали, что я маленькая дочь, а рядом со мной моя мама. Как оно и есть на самом деле. Поэтому, когда кто-то смотрит наши фотографии, я сразу объясняю, что это мама, а не тетя, сестра или кто-то еще. Не даю возможности задать этот вопрос.

В: Я помню, с этим был связан один интересный случай. Где-то год назад я, Саша и моя мама пошли в поликлинику. И стоматолог принял мою маму за нашу с Сашей общую. Вот в этот день мы и стали сестрами (смеется).

А: Но у нас отношения не как у сестер или подружек.

В: Что-то среднее. Когда нужно, я могу включить родителя и настоять на своем. Но в основном я мягкая.

А: Да, мама у меня не очень строгая и дает мне достаточно свободы. Она очень мягкий человек по своей натуре. Иногда бывает в плохом настроении, и тогда к ней лучше не подходить. А так она добрая и всегда поможет.

В: Саша очень часто спрашивает меня, как ей поступить, а я всегда ей говорю, что это должно быть ее решение и ее выбор. Как сделаешь, так и будет. Меня родители воспитывали по-другому, и, наверное, поэтому я дочке многое позволяю. Хочу, чтобы она была самостоятельной и сама принимала решения.

А: Мне нравится, что моя мама – успешная бизнес-леди и у нее есть свой свадебный салон. Но хотелось бы, чтобы у нее было больше свободного времени и мы бы проводили его вместе. Да, мам?

В: Да, но я всегда предлагаю альтернативный вариант и зову тебя проводить вместе время и общаться в салоне. Но ты не очень-то хочешь.

А: Потому что проводить время у тебя на работе и где-то в другом месте – это разные вещи! Кстати, про вещи: я сейчас в маминых джинсах.

В: В последнее время мы часто меняемся одеждой (улыбается). Я очень много отдала ей вещей из своего гардероба, а когда мне надоедает то, что осталось, – беру у дочки. Это в основном блузки и кофточки. Последний раз брала кардиган.

А: Да, это нас объединяет. Потому что мы с мамой абсолютно разные. Я люблю, например, снег и спорт, а она нет. И так во многом. Но по выходным мы всегда печем блины – это наше любимое совместное занятие.