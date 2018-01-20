Экипаж Сергея Вязовича занял второе место в итоговом зачете на ралли «Дакар» 20.01.2018, 20:15

Это лучше достижение в истории выступлений белорусских гонщиков.

Сегодня в Аргентине завершилось ралли «Дакар», пишет kp.by.

В генеральной классификации среди грузовиков экипаж под управлением Сергея Вязовича (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин) занял второе место. Ранее наши представители еще не занимали призовые места (это седьмое выступление для команды «МАЗ-СПОРТавто») на «Дакаре». Экипаж Александра Василевского стал 12-м, Алексея Вишневского — 13-м.Экипаж Сергея Вязовича завоевал «серебро» на «Дакаре»