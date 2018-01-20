Молдова потребует от России миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья 7 20.01.2018, 21:01

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Вопросом компенсации займется команда международных юристов.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил о том, что его страна хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.

Канду считает, что российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, которое также наблюдается в пишет glavred.info со ссылкой на Latvijas Avize.

Он также выразил надежду на то, что вопрос о присутствии российских войск в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.