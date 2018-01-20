«Люди на болоте»: Брестчане бьются за благоустройство своего микрорайона 2 20.01.2018, 21:15

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ФОто: vb.by

В Бресте свыше 200 километров улиц не имеют твердого покрытия.

Старые Задворцы переименуют в Новое Берестье, если жители брестских окраин все же застелят бездорожье берестом, как делали их далекие предки 1000 лет назад, пишет «Вечерний Брест».

«Без ям Задворцы» - голубая мечта целого микрорайона. А еще - название группы в социальных сетях. Так «новые» брестчане из Старых Задворцев наладили коммуникацию в целях достижения общей цели - сделать свой район благоустроенным, отвечающим нормам и требованиям двадцать первого века.

Бывшая деревня стала брестской окраиной ровно 10 лет назад. Казалось, статус областного центра обещает более высокие стандарты жизнеобеспечения. На деле же стали сбываться куда менее радужные прогнозы: «Многие из нас были против присоединения, предполагая, что ничего, кроме повышения стоимости коммунальных услуг, мы не получим. Так и вышло. Хотя, когда нас включали в состав Бреста, городские власти обещали многое: построить школу, провести коммуникации, сделать дороги. Но, к примеру, на улице Задворской даже освещения нет. Десять лет прошло, а городом у нас и не пахнет, к сожалению. Даже когда мы были деревней, начальная школа здесь была. Сейчас и этого нет...» - рассказывает пенсионерка Раиса Дмитриевна.

В бывшей пригородной деревне, а ныне городском микрорайоне, более 600 домов и около полутора десятков улиц. Одна из них, Старозадворская (2,5 км), считается центральной - связывает жилой сектор с ближайшей остановкой общественного транспорта «ВамРад». Идти по ней в межсезонье - значит, преодолевать сплошную полосу водно-грязевых препятствий. А езда на автомобиле и вовсе напоминает ралли на болоте. «С собой в машине всегда резиновые сапоги - а вдруг застрянем. Будто не черта города, а у черта на куличках. Как издевательство стоит на дороге знак ограничения скорости 30 км/ч. Ну кто из нас в здравом уме будет уплачивать пресловутый дорожный сбор?» - говорит Владимир, один из основателей группы «Без ям Задворцы». По утрам ее участники, у кого машины повышенной проходимости, сообщают через «вайбер», где и как лучше проехать. Это стало уже традицией, сломать которую могут радикальные решения властей. И только морозная зима дает временную передышку.

За десять лет жители Старых Задворцев отправили десятки писем с жалобами в различные инстанции - от администрации Ленинского района до Брестского облисполкома. В одном из первых ответов, подписанных предыдущим мэром еще в 2010-м, указывалось: асфальтирование Старозадворской запланировано на следующий год. Но ни в 2011-м, ни в последующие годы асфальтоукладчик здесь так и не появился. А на запросы жителей из горисполкома стали приходить совсем другие сигналы: «по причине отсутствия финансовых средств»... Эта штампованная фраза во всех ответах чиновников звучит почти как приговор: дескать, отстаньте, ни о чем не просите, у вас нет шансов.

ФОто: vb.by

«На вопрос, когда же появятся средства и можем ли мы на что-то рассчитывать в ближайшие 3-5-10 лет, нам никто толком не ответил. Мы были на приеме у Николая Якубовского (вице-мэра, курирующего строительство и сферу ЖКХ.- Ред.), пытались разузнать, есть ли Старые Задворцы хотя бы в планах по асфальтированию и благоустройству. Как оказалось, нет», - сетует Елена Александровна, одна из жительниц злополучного микрорайона.

В конце декабря обратившиеся в горисполком получили-таки официальный ответ за подписью Н. Якубовского. Цитируем сей документ:

«В связи с тем, что городской бюджет формируется на очередной финансовый год, долгосрочные программы по реконструкции улиц Бреста горисполкомом не разрабатываются. Для поддержания грунтовых улиц в технически исправном состоянии (подчеркнуто автором) коммунальной службой города осуществляются работы по их текущему содержанию, проводится периодическое грейдирование, частичная подсыпка продуктами дробления отходов».

Видимо, у жильцов и чиновников различное понимание «технически исправного состояния». Но одним только бездорожьем проблемы Старых Задворцев не ограничиваются. В бывшем поселке, где проживают более двух тысяч человек (среди них немало детей и пенсионеров, в том числе несколько ветеранов войны), нет теперь не только школы и детского сада, но даже магазина и почтового отделения. Одно время здесь работал небольшой павильон, да и тот закрылся - кто ж будет разбивать в хлам подвеску грузовика на сплошных колдобинах? Владельцы маршруток также категорически отказываются ехать в район, где вместо дорог одни направления, а освещение улиц в темное время суток, мягко говоря, оставляет желать лучшего - некоторые из них с вечера до утра погружены во тьму.

«Два года назад я обратилась в ГАИ по вопросам обеспечения безопасности движения, что в темное время суток улицы и перекрестки являются аварийно опасными. Мне пришел ответ: дескать, да, есть проблема, ее нужно решать, и ваше обращение передано на рассмотрение в горисполком. Вот до сих пор рассматривают», - рассказывает Раиса Дмитриевна.

ФОто: vb.by

Из нынешних благ цивилизации у «старозадворцев», пожалуй, только газ да электричество. Сейчас там прокладывают канализацию: на средства бюджета и самих жильцов. Но что дальше? «Мы не выдвигаем каких-то заоблачных требований: например, немедленно заасфальтировать сразу все улицы в нашем микрорайоне. Понимаем, что бюджет города не резиновый. Вместе с тем, как налогоплательщики вправе потребовать соблюдения хотя бы минимальных стандартов. В преддверии 1000-летия Бреста деньги на благоустройство выделяются. Но создается впечатление, что наши власти заинтересованы лишь в том, чтобы сделать крупные объекты и похвастаться перед гостями, какой у нас замечательный европейский город. Но ведь к нам тоже гости приезжают. Так что нам теперь - вымостить улицы берестом, как тот легендарный купец из одиннадцатого века? А может, потом переименовать Старые Задворцы в Новое Берестье?» - с иронией рассуждает жительница Старых Задворцев Оксана.

Кстати, закон в этой части полностью на стороне горожан. «Освещение улиц, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройство улиц и поддержание их в надлежащем санитарном состоянии является обязанностью исполнительных и распорядительных органов власти», - говорится в законе о местном управлении и самоуправлении. Юристы из прокуратуры подтверждают: все правильно, требования людей абсолютно законны. Только у чиновников на все про все один ответ: нет денег. А впрочем, только ли в деньгах проблема?

ФОто: vb.by

За последние месяцы жители Задворцев отправили во всевозможные инстанции от Бреста до столицы коллективные письма с более чем 250 подписями. Но встречных шагов так и не последовало.

«На пустыре, где торчат остатки бывшей теплотрассы и растет бурьян, мы хотели сами разбить скверик, сделать детскую площадку, своими силами. Просили, чтобы власти просто благоустроили это место. Как оказалось, это позволено только юрлицу. Нам ответили: дескать, эта территория, согласно генплану, должна быть использована под строительство объекта общественно-бытового назначения. Так значит, план все-таки есть. Но на вопрос, когда там что-то построят, все только разводят руками», - недоумевает Олеся.

P.S. В подобной ситуации «людей на болоте» оказались не только жители Старых Задворцев. По информации Брестского ДЭП, в Бресте свыше 200 км улиц не имеют твердого покрытия.