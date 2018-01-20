Бури и снегопады в Западной Европе нанесли урон нескольким странам 1 20.01.2018, 21:29

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Фото: AFP

В Германии закрыты школы, в Румынии десятки тысяч людей остались без электричества.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее разрушительные последствия ухудшения погодных условий в Западной Европе на этой неделе.

Километровые пробки в Шотландии

Несколько тысяч человек были заблокированы на шоссе в Шотландии после того, как его частично перекрыли из-за сильных снегопадов. По словам очевидцев, пробки в некоторых частях шоссе растянулись более чем на 30 км в обоих направлениях. Некоторые водители утверждали, что находились на трассе более 14 часов. Застрявшим на шоссе людям оказывали помощь спасательные службы.

Миллионный урон в Германии

Жертвами урагана "Фредерике" в Германии по последним данным, стали восемь человек. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды. Сумма ущерба от урагана составила 500 млн евро. В ряде федеральных земель отменены также региональные железнодорожные пассажирские перевозки. Ураган привел к проблемам в работе нескольких аэропортов.

Закрытый аэропорт в Нидерландах

На территории Нидерландов был объявлен "красный код" опасности – самый высокий уровень угрозы природных стихий. Из-за погодных условий отменили большую часть авиарейсов. Сильный ветер, порывы которого достигают 130 километров в час, сопровождались дождем, а иногда – снегом. Два человека погибли в результате штормового ветра и сильных осадков.

Отключение света в Румынии

Из-за сильного снегопада и ветра десятки школ, несколько главных дорог и портов в разных частях Румынии закрыты, тысячи людей остались без электричества. Министр внутренних дел страны Кармен Дэн заявила, что около 32 тысяч человек остались без электричества в 13 округах. Большая часть портов также были закрыты. Спасателям удалось спасти 22 человека, которые застряли в автобусе из-за сугробов в регионе Галац в восточной Румынии.

Десятки раненных и погибшая в Бельгии

По данным спасательных служб Бельгии, от упавшего на автомашину дерева погибла автомобилистка. По стране насчитывается немалое количество раненых, в том числе один пострадавший из Антверпена находится в тяжелом положении. Большое число автомобильных дорог и железнодорожные пути в Валлонии (юг) во многих местах оказались блокированными упавшими от мощного ветра ветвями и стволами деревьев. Пострадали жилые и служебные здания.