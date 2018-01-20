Болезненный укол кремлевскому пузырю 4 Саша Сотник

20.01.2018, 21:56

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Александр Сотник

Путинская ревизионистская экспансия утомила цивилизованный мир.

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование. Даже прошел когнитивный текст, определяющий риск развития деменции. Как говорится, прошел и слава отцам-основателям, но нет: из лубянской норки тотчас высунулась усатая мордочка Дмитрия Пескова и ехидно прожурчала: «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим». Казалось бы – при чем тут Путин, и по какой причине пресс-затычка выскочила из кремлевской бочки? А при том, что Путин наш – ничуть не хуже Трампа, поскольку также являет собой пример лидера великой державы, ничем не уступающей, и регулярно угрожающей.

Ликуй, больничка, уколись и забудься! Какие там когнитивные тексты? Какая деменция? Наш Вовочка – сам по себе сплошной когнитивщик, от изречений которого диссонирует Вселенная. Этакая гигантская невеличка со среднестатистической мозговой начинкой в лысом черепе, от которой колошматит все живое. Скрымздил территорию сопредельной Украины и развернул на ней комплексы С-400, не забыв удобрить почву ядерным мусором. Разжег костер «Новороссии» в Донбассе и поубивал десятки тысяч граждан Украины. Теперь вот озаботился мощами в мавзолее и христианской моралью под коммунистическими знаменами. Жучки и паучки обреченно закурили в мозжечке вместе с Тараканищем Чуковского, забили лапками и взмолились: «Выпустите нас из этого великодержавного черепа, там тесно и не продохнуть!..»

Все эти бряцания оружием и тряска ядерными ошметками с приданием живым людям трупного вида не могли остаться без внимания мировой общественности. Сначала она морщилась, потом долго «высказывала озабоченность», делала возмущенные заявления, но, похоже, время деклараций подошло к концу. Путинская ревизионистская экспансия утомила цивилизованный мир, а экспорт коррупции и гибридных политтехнологий с использованием терактов и кибератак окончательно поставили человечество перед дилеммой: либо вы и дальше будете терпеть сей смрадный террористический анклав и однажды доиграетесь до реальной ядерной войны с бандитами, потому что вся логика развития событий именно такова, либо – решительно отрежете лубянские щупальца по самые уши. И, по всей видимости, зоологический интерес стороннего наблюдателя, наконец, уступает место действенным мерам.

Звонкая кремлевская посуда уже выстроилась в стройные ряды для ожесточенного битья «апстену» в процессе царской истерики, которая непременно случится 29 января, когда Америка огласит новые санкции против России. А в феврале будут озвучены списки путинских лиц, причастных к финансированию кремлевских авантюр посредством вывода и отмывания денег, похищенных в России. Можно не сомневаться: если найден первый триллион украденных средств – настанет время, когда будет обнаружен и второй, и – не исключено, что даже третий. За 18 лет безраздельного правления лубянская мафия вывезла из России безумное количество сокровищ, и искать их придется всем миром. Найдут, не сомневайтесь.

Это, безусловно, болезненный укол по чванливо раздувшемуся имперскому пузырю, но отнюдь не единственный. Трампом уже принято решение «уронить цену на нефть». Дональд, вспомнив успехи своего предшественника Рональда Рейгана в борьбе с «империей зла», открывает все грязевые краны, угрожая залить нефтью грешную Землю под аккомпанемент истошных путинских визгов. Лубянская антинародная республика рискует остаться без средств к существованию. Правда, произойдет это не сразу, поскольку американская санкционная машина «войдет во вкус» примерно к лету. Тогда же понизится и цена на фьючерсы. Не исключено, что планка барреля упадет до 30 долларов, а то и ниже. Таких ударов путиномика не выдержит, и с развеселым улюлюканьем полетит в тартарары – вместе с рублем, пенсиями, зарплатами и последними воспоминаниями о былой стабильности.

Но и это еще не все. Учитывая характер спецоперации по переучреждению в президентском кресле нашего «лысенького», не исключено непризнание Западом ее итогов. Иными словами, Путин рискует перейти из разряда неприятных политиков в разряд нелегитимных. В данном случае России грозит полноценное эмбарго – до полного обескровливания во всех сферах. И если нечто подобное случится, то политический паралич очень скоро приведет к экономическому коллапсу, и даже дефолту. Таким образом, уже в июле 2018-го загнанным в угол путинским упырятам придется решать: в каком виде сдавать своего вождя? Дергающимся и живым или спокойным и забальзамированным? А там и август не за горами, а в августе – сами понимаете – в России случается всякое.

Чем способен ответить Путин? Только ужесточением репрессий внутри России и ядерным шантажом для «внешних врагов». Возможно – ударом со стороны закадычного друга Сук Ин Сына. И тогда применение тактического оружия с небольшим ядерным зарядом, о возможности которого заговорили на Капитолийском холме, может стать реальностью. Перерастет ли этот горячий конфликт в мировой – остается лишь догадываться.

Когда Ельцин передавал власть Путину – ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо – разорение страны. И Ельцин сдал лубянским бандитам Россию. Всех граждан одним махом. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко – не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он – вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания.

Так придумано природой: в последний миг в сознании умирающего возникает приятная галлюцинация, призванная скрасить физический уход из бренного мира. Постсоветская империя, впавшая в старческий маразм, переживает похожую галлюцинацию: «Крым – наш, мы всех победим, можем повторить». Но она ничего не повторит. Ничего, кроме результатов, коими и без нее полна История: безнаказанность, грехопадение, моральное разложение, разграбление, распад, забвение. И уже на ее обломках возникнет что-то новое. Причем, не обязательно «великое». Пример Монголии вам в помощь…

Саша Сотник, sotnik-tv.com