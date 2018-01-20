Ольга Айвазовская: У участников переговоров в Минске нет чувства безопасности

Ольга Айвазовская: У участников переговоров в Минске нет чувства безопасности1
- 20.01.2018, 22:21
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Это связано с открытой белорусско-российской границей.
Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что Беларусь не может гарантировать полную безопасность участникам переговоров, поскольку между Российской федерацией и республикой Беларусь отсутствует государственная границаоб этом она написала в "Фейсбуке".
Айвазовская выскзала свою субъективную точку зрения:
"Место проведения таких встреч должно соответствовать 3-м базовым критериям, а именно, политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной.
Вот по безопасности есть вопрос, точнее, не достаточное ощущение самой безопасности, по крайней мере у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствии российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями.
Свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции по Крыму и нарушений прав человека там", - заявила Ольга Айвазовская.