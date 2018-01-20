Эксперимент: Можно ли по мимике отличить богача от бедняка? 1 20.01.2018, 22:30

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Билл Гейтс

Канадские ученые проверили, отражается ли уровень благосостояния на лице челоевека.

Они попросили добровольцев 18–22 лет, происходивших из семей с доходом ниже и выше среднего, сфотографироваться с нейтральным выражением лица. По этим снимкам другим респондентам нужно было догадаться, из какой семьи человек. Как утверждают психологи, частота правильных ответов значительно превысила рандомный результат, пишет knife.media.

Любопытно, что экспрессивная мимика может исказить впечатление о собеседнике, а покер-фейс выдает его характер и бэкграунд.

Эмоции так или иначе отпечатывается на лице — в морщинках, чуть поднятых или опущенных уголках губ, во взгляде. Эти детали подмечают окружающие, зачастую неосознанно. Психологов удивило, что «отпечатки» достатка или бедности проявляются в столь молодом возрасте. Свои наблюдения ученые смогут проверить, повторив эксперимент с добровольцами старшего поколения.