Белорусы в соцсетях бросили клич о спасении аистов под Березой 1 20.01.2018, 22:46

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У птиц «лебединая песня»: один не может летать, второй остался рядом.

В Фейсбук неравнодушная брестчанка разместила пост о спасении аистов. Девушка считает, что без людской помощи птицы быстро погибнут. Аисты находятся в районе очистных прудов завода «САРИЯ» близ города Береза в Брестской области, пишет kp.by.

– Один не может летать, а второй остался с ним... до конца. Глубокий снег, холод и голод быстро сделают свое дело. Но мы же ЛЮДИ! Мы все можем, когда захотим! – пишет в своем посте Наталья Лапука.

Девушка старается через соцсети достучаться до «Аховы птушак Бацькоўшчыны» или брестского зверинца в Парке 1 мая. И готова, если найдется теплое местечко для аистов, лично поехать и словить птиц.

Правда, в комментариях брестчанку предостерегают: «Отлов диких птиц карается штрафом» и советует вызвать МЧС для нелетающей птицы. Пока дальнейшая судьба аистов остается неизвестной.