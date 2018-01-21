Дарья Домрачева: По-другому просто не могла поступить 21.01.2018, 8:27

Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка пояснила, почему намеренно уступила итальянке Доротее Вирер в борьбе за второе место.

Дарья Домрачева поделилась впечатлениями от гонки преследования в итальянском Антхольце, пишет championat.com.

— В принципе, я довольна, что попала на подиум, что от гонки к гонке удается прибавлять. Конечно, последняя стрельба решала многое. Нужно было стрелять последнюю «стойку» на ноль, но в итоге один промах и борьба за второе место.

По-другому я просто не могла поступить. На финише я наступила на палку Доротее и посчитала неправильным бороться со спортсменкой, у которой есть проблемы с экипировкой, тем более по моей вине, — сказала Домрачева.

Белоруска также пояснила, что намеренно снижала скорости перед огневыми рубежами, чтобы подходить к стрельбе не в максимальном темпе. Дарья также рассказала, где будет тренироваться до отъезда на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

— Думаю, тренировочный лагерь [в Антхольце] у меня был успешным. Особенно важно, что мне удалось улучшить стрельбу. Перед Олимпиадой буду тренироваться в австрийском Обертиллиахе.