Партийный съезд СДПГ: сегодня решится будущее Ангелы Меркель 21.01.2018, 8:05

На съезде в Бонне немецкие социал-демократы будут голосовать по вопросу коалиции с блоком ХДС/ХСС.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - старейшая политическая сила страны - находится в глубоком экзистенциальном кризисе. В воскресенье, 21 января, около 600 делегатов от СДПГ соберутся на партийном съезде в Бонне; на нем социал-демократы должны будут проголосовать за начало формальных переговоров о создании коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), сообщает dw.com.

"В воскресенье за происходящим в Бонне будет наблюдать без всякого преувеличения весь мир", - заявил в интервью газете Bild экс-лидер СДПГ и нынешний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel). В том же духе высказался и его преемник, действующий глава партии Мартин Шульц (Martin Schulz). "Мы стоим на пороге новой эры в европейской политике", - подчеркнул он.

Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января. Соглашение поддержали как глава фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес (Andrea Nahles), так и другие влиятельные члены партии, включая самого Габриэля.

Что же касается Ангелы Меркель, то вполне вероятно, что 21 января она будет сидеть в своей скромной берлинской квартире и наблюдать за происходящим по телевизору. В то же время решение делегатов съезда не станет окончательным: их голоса всего лишь определят, будет ли дан старт формальным коалиционным переговорам. Если да, то ожидается, что 440 000 членов СДПГ поддержат достигнутое по их итогам соглашение, каким бы оно ни было.

Что будет, если делегаты съезда скажут "нет"?

Если же делегаты от СДПГ 21 января скажут союзу с консерваторами "нет", то дальнейшие события будут развиваться по одному из двух оставшихся сценариев. Ни один из них не идеален.

В первом варианте президент ФРГ должен будет внести кандидатуру федерального канцлера на голосование в бундестаг. Вероятнее всего, кандидатом на этот пост станет лидер крупнейшей партии в бундестаге Ангела Меркель. Если большинство парламентариев одобрят ее кандидатуру, то она сможет сформировать правительство меньшинства во главе с ХДС/ХСС. Однако для принятия законов в Германии необходимо парламентское большинство, поэтому консерваторы будут вынуждены всякий раз договариваться с оппозиционными партиями, пытаясь заручиться их голосами для утверждения того или иного законопроекта.

Альтернативным вариантом могут стать повторные выборы. Впрочем, не исключено, что они окончились бы со столь же неопределенным результатом, как и выборы в бундестаг в сентябре 2017 года. А это в конечном счете может привести к уходу Меркель с поста канцлера ФРГ.

Рейтинг СДПГ катастрофически падает

У СДПГ на кону стоит ничуть не меньше. Похоже, что затянувшийся кризис идентичности внутри респектабельной левоцентристской партии уже перерос в полномасштабную катастрофу. По результатам одного из последних опросов, рейтинг социал-демократов опустился до 18,5 процентов: это на 2 процентных пункта ниже, чем их результат на сентябрьских выборах в бундестаг, ставший худшим за всю историю партии.

В итоге социал-демократы в последние дни только и делали, что отрицали весьма очевидный раскол в своих рядах. В случае если делегаты съезда проголосуют против начала переговоров с ХДС/ХСС, на повестку дня наверняка будет вынесен вопрос о необходимости смены лидера партии. Нынешний ее глава Мартин Шульц, который руководит СДПГ последний год, признался, что отнюдь не уверен в том, что обладает достаточным числом сторонников среди делегатов.

В чем СДПГ уступила ХДС/ХСС, и наоборот?

Движение против создания так называемой большой коалиции с ХДС/ХСС возглавляет молодой политик от СДПГ, 28-летний студент политологии Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert); ожидается, что на партийном съезде 21 января он выступит с пламенной речью. Как и многие другие рядовые социал-демократы, он уверен: решение еще четыре года удерживать на плаву корабль партии Меркель в итоге привело бы к гибели СДПГ. Кроме того, партийный активист недоволен многочисленными уступками Шульца, на которые тот пошел в ходе консультационных переговоров с Меркель.

Одна из них - отказ СДПГ от своего изначального требования повысить максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42 до 45 процентов. Та же участь постигла и планы социал-демократов ввести так называемую систему общегражданского медицинского страхования: это гарантировало бы соблюдение единых стандартов здравоохранения вне зависимости от того, в какой больничной кассе - частной или государственной - застрахован пациент.

В то же время ХДС/ХСС удалось достигнуть договоренности с СДПГ о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек в год. К слову, в данный момент число соискателей убежища в любом случае не достигает этой цифры.

Впрочем, Мартин Шульц утверждает, что СДПГ также добилась включения в итоговый документ ряда своих требований. К примеру, взносы в кассы обязательного медицинского страхования снова будут распределяться поровну между работодателями и сотрудниками, из федерального бюджета будут выделять средства на ремонт школ, правительство запустит новую программу строительства доступного социального жилья.

Однако свои скромные достижения (это касается и успехов СДПГ в период предыдущей "большой коалиции", к примеру введения в ФРГ минимальной зарплаты) лидерам СДПГ снова не удается выдать за реальные результаты. А это, в свою очередь, означает, что воскресное голосование может привести к нежелательному для многих исходу.