«Больше суток простояли, так достоим уже до конца» 15 21.01.2018, 8:55

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Фото: realt.by

УКС Центрального района с ажиотажем распродал квартиры по $1200 за квадрат.

Когда УКС Центрального района не без скандала продал последние 69 дешевых квартир в Новинках, казалось, что с очередями покончено. Но не прошло и 10 дней, как очередь образовалась у дверей другого государственного застройщика: УКС Миноблисполкома предложил всем желающим квартиры не по $600, и даже не по $800, а по $1200 за «квадрат» в доме, который еще из котлована-то не вышел, и мало кто мог предположить, что десятки людей будут ночевать ради них на морозе, пишет realt.by.

Фото: realt.by

Первые «стояльцы» появились на Интернациональной, 8 еще в четверг. Остальные узнавали об очереди от самих работников УКСа: «Позвонил - мне сказали, что люди уже стоят». К старту продаж возле дверей застройщика собралось порядка 60 человек. Многим, кто провел на крыльце эту ночь и день четверга, квартиры сегодня так и не достались.

Фото: realt.by

Дом, о котором идет речь, строится в границах ул. Якуба Коласа, Калинина и Чернышевского. В нем будет 12 этажей и монолитный каркас. До метро «Академия наук» отсюда 15 минут пешком. Не смотря на то, что новостройка еще не вышла из котлована, ее планируют сдать уже в конце года. Большинство квартир здесь строится для сотрудников исполкома, но 4 «однушки» (43 кв.м), 10 «двушек» (63-66 кв.м.) и 9 «трешек» (76 кв.м.) сегодня продавались на общих основаниях. Метражи вполне ходовые, да и условия оплаты демократичные: первый взнос 40%, остальное - равными долями до конца строительства. Кроме того, бонусом каждый покупатель получит место в двухуровневом паркинге рядом с домом. Во всех квартирах квадратный метр стоит одинаково - $1200.

Фото: realt.by

- Кто ж знал, что будет столько людей? Об этом в декларации не пишут, - сокрушаются те, кому сегодня не суждено купить квартиру в центре по $1200 за «квадрат».

- Декларация публикуется за 7 дней, и люди уже отслеживают…

- Просто казалось, $1200 - такая цена…

- Всем так казалось.

Фото: realt.by

Последним «стояльцам» приходилось принимать решение буквально за 10 минут. Так, молодой паре из числа тех, кто заходил в конце, пришлось выбирать между «однушками» и «трешками» - все двухкомнатные разошлись прямо у них перед носом. Ребята не скрывали своего шока по этому поводу, и те, кто стоял у дверей УКСа в надежде на чудо, не остались в стороне - сокрушались, что одна «беременная» купила не то, что озвучила, и спутала людям все карты. Несмотря на этот конфуз, 23 квартиры достались 23 покупателям - никто не брал больше одной на руки.

- «Двушку» брать не буду. На «двушку» у меня денег нет, - говорил покупатель, проходящий по очереди 22 номером. Те, кто уже потерял надежду, оживляются. - Одолжить получится, но не хочу рисковать.

Однако, через 10 минут выясняется - свою «однушку» 22-й номер получит, отоварится еще одна покупательница, а все остальные после ночных бдений уйдут из УКСа ни с чем.

- А мы стоим, потому что больше суток уже простояли, так достоим уже до конца… - огорченно говорит несостоявшаяся покупательница.

Фото: realt.by

- Дом будет строится еще целый год. Если за год цены изменятся, и это окажется не такой уж выгодной сделкой?

- Через год эта сделка будет еще выгодней, - убеждены покупатели - цены ведь растут.

Фото: realt.by

- А где гарантия, что дом сдадут, как обещают, до конца года?

- Большинство квартир строится для своих - работников исполкома. Так что сильно затягивать сроки они не станут.

- Но $1200 - это же недешево. Откуда ажиотаж?

- Потому что центр. Попробуйте найти такие квартиры за такие деньги, да еще в новостройке. Конечно, если бы они продавались в Лошице или в Курасовщине - никто бы их брать не стал. Вот на «вторичке» сколько квартиры стоят?

- В среднем столько и стоят, но есть дешевле.

- Есть и дороже. Сравните то, что продается в пятиэтажках, которые уже никому не нужны, которые отжили своё и новостройку в центре города.

Фото: realt.by

Когда все квартиры были распроданы, представителя УКСа атаковали вопросами. Больше всего людей интересовало, как будут выставляться на продажу квартиры «отказников»:

- Если кто-то откажется, мы снова объявим декларацию. Жилье будет выставляться на продажу только через декларации.

- Мы отстояли, списки вели, и снова декларация?

- Мы к этим спискам никакого отношения не имеем. Очередь устроили вы сами.

Фото: realt.by

Кстати, шансы на новую декларацию действительно есть: для многих покупка была спонтанной, кто-то вынужденно «урвал» большую квартиру, чем собирался, кто-то на вопрос о кредитах на жилье отвечал: «Кредиты после. Пока только договора заключаем, а потом будем считать...». Но даже если «отказники» будут, ничто не заставит УКС вновь продавать их квартиры по $1200 за «квадрат».

- А почему вообще цена такая низкая?

- Почему низкая? Нормальная цена.

- То есть вы не ожидали, что будет ажиотаж?

- Ну, звонки были, поэтому ожидали. А до выхода проектной декларации - нет. Мы просто посчитали себестоимость, ну и всё… как вышло, так и вышло.

Фото: realt.by

- $1200 - это себестоимость квадратного метра?

- Вы поймите, что $1200 - это со стоянкой (Кроме дома, в квартале будет строится двухуровневый паркинг, стоимость машиноместа в котором была включена в цену квартир). Мы прибавили просто цену машино-места к цене квартиры.

- А вы что-нибудь строить еще собираетесь?

Фото: realt.by

- Квартиры в Острошицком городке не хотите? «Квадрат» по $800, и никому не нужны! В Зацени (бывшая деревня, расположенная в столичном микрорайоне «Дрозды») строим дома жилые, но они большие. «Квадрат» порядка $800, площадь - около двухсот метров.

Люди начали расходиться по домам.