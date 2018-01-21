Семь секретов о миллиардерах от бывшего дворецкого 2 21.01.2018, 9:29

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Главное в жизни успешных людей – это семья.

Американец Дэвид Юдовин полтора года работал дворецким и управляющим недвижимостью в одной из самых богатых семей в мире. Он рассказал изданию Business Insider о вещах, которые больше всего удивили его в жизни миллиардеров:

1. Семья - это все

Нет смысла собирать огромное состояние, если вы не сможете поделиться им с близкими людьми. Для миллиардеров семья всегда на первом месте.

2. Здоровье очень важно

Миллиардеры трепетно заботятся о здоровье. У них есть личный медицинский персонал, включая врачей и медсестер, которые доступны им и их семье в любое время. От своего начальника-миллиардера я также узнал, что соцпакет с добровольной медстраховкой и оплатой тренажерного зала помогает сотрудникам создать культуру здорового образа жизни.

3. Богатые люди - это просто люди

По работе я общался со множеством людей разного достатка. И я понял, что если относиться к окружающим с уважением, они будут делать то же самое взамен. Неважно, кем они работают и сколько денег у них на банковском счете.

4. Сэкономленный рубль - заработанный рубль

Несмотря на огромное богатство, мой босс обожал экономить. Однажды он увидел в газете The Sunday Times купон на скидку на стиральный порошок и вырезал его для домработницы. Когда миллиардер тратит свое время, чтобы сэкономить 50 центов на стиральном порошке, это о чем-то говорит.

5. Богачи не всегда скупые

Тем не менее, мой начальник был самым щедрым человеком, которого я когда-либо встречал. Многие считают, что прислуга миллиардеров работает за низкую зарплату, живет в подвале шикарного особняка и вынуждена обеспечивать любые прихоти богачей 24/7. Но это неправда. У меня была высокая зарплата, куча льгот (включая ДМС со стоматологией), оплачиваемый отпуск, отличные бонусы и премии, роскошное жилье и возможности для роста.

Кроме того, я был свидетелем, как богачи ежегодно жертвуют десятки миллионов долларов больницам, правозащитным и природоохранным организациям и культурным учреждениям.

6. Красивая обстановка вдохновляет

У многих миллиардеров дома похожи на музеи и картинные галереи. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы помочь в уходе за невероятной семейной коллекцией современного искусства. С тех пор я разбираюсь в искусстве и очень его люблю.

7. Частное обслуживание требует квалификации

Многие считают, что вести домашнее хозяйство может каждый, кто хотя бы раз навел порядок в собственной квартире. Но нет. В индустрию частных услуг берут лучших работников из отелей, ресторанов и сервисов класса люкс. От них требуются навыки, которые соответствуют стандартам пятизвездочных курортов. А если кому-то из сотрудников не хватает опыта, работодатели часто оплачивают им профессиональные семинары, кулинарные курсы и занятия по этикету.