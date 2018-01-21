Конгресс США попробует восстановить работу федерального правительства 21.01.2018, 9:41

Лидеры демократов и республиканцев заявили о готовности продолжить переговоры.

Конгресс США в субботу вернулся к работе, пытаясь решить судьбу законопроекта, разрешающего продолжить финансирование работы федерального правительства. Накануне демократы и республиканцы в Сенате так и не смогли прийти к соглашению, и в 12 часов 01 минуту после полуночи было официально объявлено о временной приостановке деятельности госструктур, сообщает «Голос Америки».

В последний раз так называемый «shutdown» объявляли в 2013 году, но впервые в современной истории США это произошло, когда одна политическая партия одновременно контролирует Белый дом, Сенат и Палату представителей.

Лидеры демократов и республиканцев рано утром в субботу заявили о том, что готовы продолжить межпартийные переговоры в наступившие выходные, надеясь выработать решение еще до наступления новой рабочей недели. По словам директора бюджетного офиса Белого дома Мика Малвени, у законодателей «есть очень хорошие шансы» прийти к соглашению.

Несмотря на эти заявления, представители обеих партий обменялись взаимными обвинениями сразу же после начала заседания на Капитолийском холме.

«Демократы в Сенате Соединенных Штатов взяли правительство в заложники. Люди, которые защищают эту страну, продолжат работу, но она не будет оплачена», - заявила член Палаты представителей республиканка Вирджиния Фокс.

Ей немедленно ответил один из лидеров демократического меньшинства в Конгресса Стени Хойер, обвинивший администрацию Трампа «в конфронтации и хаосе».

«Именно поэтому работа правительства была приостановлена», - сказал он.

Пока не известно, сможет ли Сенат провести еще один раунд голосования, вновь попытавшись утвердить законопроект о финансировании федеральных структур.

Накануне ночью Белый дом заявил, что не собирается вступать в переговоры, и не будет обсуждать иммиграционные вопросы до тех пор, пока деятельность правительства не будет возобновлена. Напомним, именно судьба закона DACA, предоставляющего гарантии защиты детям нелегальных иммигрантов, стала основной причиной противостояния между представителями двух партий в Конгрессе.

«Мы не будем договариваться о статусе нелегальных иммигрантов в то время, когда демократы держат в заложниках наших законопослушных граждан, выдвигая возмутительные требования, - заявила пресс-секретарь президента Сара Хакаби Сандерс. – Когда демократы начнут платить нашим военным и чрезвычайным службам, мы вернемся к обсуждению иммиграционной реформы».

Утром в субботу в своем «Твиттере» конфликт в Конгрессе прокомментировал и президент Дональд Трамп, заявивший, что демократы «больше озабочены нелегальными иммигрантами, чем нашей великой армией».

«Демократы хотели сделать мне приятный подарок», - добавил Дональд Трамп, напомнив, что в эту субботу он отмечает первую годовщину своей инаугурации.