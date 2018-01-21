Украина начинает и выигрывает 12 Кирилл Сазонов, obozrevatel.com

21.01.2018, 10:12

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В первую очередь важны два пункта нового закона о реинтеграции Донбасса.

Народные депутаты наконец проголосовали законопроект о реинтеграции Донбасса. Который я для правильного восприятия называл законом об оккупированных территориях. О самом законопроекте коротко чуть ниже, а пока обратим внимание на маркеры. На тех, чье поведение лучше всего позволяет определить – полезный закон для Украины или нет.

По кулуарам Верховной Рады бродят мрачные "регионалы". Они сделали все что могли – героически боролись с законопроектом и даже дали против 33 голоса. Практически, все что было. Ну, продемонстрировали верность настоящему хозяину, пусть и без реального результата. Осталось жаловаться журналистам на то, что закон противоречит Минским соглашениям и только помешает нам помириться с Россией. Очень похожими заявлениями торопливо разразился и российский МИД. Противоречат "безальтернативным" Минским соглашениям, разрушают Нормандский формат и отталкивает граждан Донбасса (серьезно – так и написали "граждан Донбасса") от Украины. Нервничали, наверное. Как еще не обвинили Украину в нарушении Будапештского меморандума – загадка. Наверное, позже исправятся.

Таким образом, Россия и ее украинские друзья являли сегодня собой причудливую смесь грусти и злости, помноженных на бессилие и ощущение грядущих неприятностей. И эта картинка лучше всего доказывает, что законопроект действительно нужен Украине. И очень неприятен для агрессора. Да, теперь можно вполне официально так называть Россию.

Что нам дает закон на практике? В первую очередь два пункта.

Первый – новый статус РФ в качестве агрессора ставит жирный крест на всех попытках этой страны и ее партнеров по ОДКБ влезть в Донбасс под видом миротворцев. Все, вопрос даже не рассматривается – агрессор не может быть миротворцем. Международное сообщество теперь имеет не заявления, а четкую законодательную позицию украинской власти – Россия это агрессор. И именно в этом ключе теперь будут идти все переговоры и обсуждение санкций. Для украинской дипломатии и лоббистов интересов нашей страны это очень серьезный инструмент. Плюс, вопрос с поставкой любого оружия и военной помощи теперь решается вполне логично – как поддержка жертве российской агрессии. Там еще много бонусов для Украины.

Второй пункт – признание территорий оккупированными. Это даже важнее. Мало кто знает, в каких рискованных условиях находилась наша страна, когда объявляла своими территории, которые были под реальной оккупацией. Украина юридически отвечала за все. За разрушенные мосты и дома, за грабежи, за отжатый бизнес, за преступление, связанные с насилием и за нарушение прав человека. За свет, газ, воду и прочие неудобства. А РФ формально в стороне – они называют конфликт внутриукраинским. Наше государство могло потом просто утонуть в исках, которые ЕСПЧ удовлетворял бы пачками. Вы на своей территории боролись с террористами? Оплатите своим гражданам весь ущерб. Теперь иски идут по другому адресу. Вместе с претензиями по нарушению прав человека и проблемам с гуманитарной ситуацией. За все отвечает оккупант и украинского закона для фиксации этого положения практически достаточно.

Принятие закона 7163 безусловная победа Украины сразу на нескольких направлениях. Что касается пофракционного голосования, то мой прогноз полностью сбылся. Народный фронт выложился по полной программе, что неудивительно. Фракция год добивалась этого голосования в Верховной Раде, убеждала президента исключить даже упоминания про "Минские соглашения" и убедила. БПП долго колебался, но в результате дал 123 из 138 голосов. Радикалы проголосовали, как и обещали. Оппоблок ожидаемо был категорически против, остальные дали "кто сколько может". Были у некоторых депутатов очень недовольные лица, но как потом объяснить избирателю, что фракция не поддержала признание России агрессором? Юлия Владимировна с ближайшими соратниками дипломатично исчезла. Видимо, чтобы не портить какие-то личные отношения. Если коротко – то все.

Кирилл Сазонов, obozrevatel.com