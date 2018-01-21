Бьерндален: Горжусь своей женой!18
- 21.01.2018, 10:45
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Дарья Домрачева поступила в духе правил справедливой игры.
Легендарный норвежец Оле-Эйнар Бьерндален заявил, что гордится своей женой Дарья Домрачевой, сообщает pressball.by.
Напомним, белоруска на финише гонки преследования в Антхольце добровольно уступила второе место Доротее Вирер, которая потеряла палку по вине Домрачевой.
«Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил «справедливой игры»! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!» —сказал Бьерндален.