Бьерндален: Горжусь своей женой! 18 21.01.2018, 10:45

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Оле-Эйнар Бьерндален

Дарья Домрачева поступила в духе правил справедливой игры.

Легендарный норвежец Оле-Эйнар Бьерндален заявил, что гордится своей женой Дарья Домрачевой, сообщает pressball.by.

Напомним, белоруска на финише гонки преследования в Антхольце добровольно уступила второе место Доротее Вирер, которая потеряла палку по вине Домрачевой.

«Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил «справедливой игры»! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!» —сказал Бьерндален.