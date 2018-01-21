Владелец Subaru Forester: Для колхоза – отличный автомобиль 3 21.01.2018, 11:07

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Водитель рассказал о феноменальной неприхотливости своего «железного коня».

Об опыте эксплуатации Subaru Forester с владельцем автомобиля журналисты abw.by разговаривали в январе 2014-го. Тогда собеседник издания купил машину шестилетней в 2006 году и к моменту первого разговора проехал на ней 100 тысяч миль. И вот – новая встреча и рассказ о том, что произошло за следующие 4 года:

- За это время к пробегу добавилось еще 50 тысяч миль. Автомобилем по-прежнему доволен, хотя, конечно, он стареет, а старость, как известно, не радость. Впрочем, даже притом что сейчас Forester стал огорчать больше, чем первоначально, по надежности машины, на которых я ездил до его покупки, ему неровня.

Машина покупалась для эксплуатации в сельской местности. И надо сказать, что свое название "лесник" она оправдывает полностью. Не в том смысле, что я на ней только по лесу катаюсь, а в том, что на дорогах наподобие лесных Forester себя ведет как рыба в воде.

У меня перед домом сразу начинается подъем в гору. Так вот, на "Волге", которая у меня была до Forester, я, бывало, со двора не мог выехать. Если снег, значит, сиди дома и носа не высовывай.

На Forester никаких проблем. Идет как танк. Снег, грязь - все нипочем. Даже по пахоте ездить приходилось. Полный привод - это вещь! Собственно из-за того, что все колеса ведущие, машина была куплена, потому что многое другое в ней меня не совсем устраивало.

К примеру, двигатель тут бензиновый 2,5-литровый. "Волга" была "прожорливой", здесь тоже никакой экономии: 12 литров на "сотню" по городу и сельским дорогам - запросто. У нас в семье еще бус есть. Для него такой расход - норма, а легковая машина меньше должна брать.

Правда, недолго я на это смотрел - поставил газ. Заправки баллона мне хватает примерно километров на 350. В общем, две поездки в Минск на одной заправке можно сделать.

Газовое оборудование итальянское. Судя по всему, очень хорошее. Безотказно работает уже больше 10 лет. Я даже фильтр для газа только однажды поменял, хотя надо чаще. Но как-то забыл, а потом просто махнул рукой на это дело - все равно машина ездит себе и ездит.

Вот чтобы масло в моторе поменять, масляный и воздушный фильтры - за этим слежу. Меняю, правда, не сам, обращаюсь на СТО.

Ничего в моторе не ломалось до сих пор. Единственное, чем он сейчас беспокоит, - стал масло расходовать. За уровнем приходится следить и доливать где-то граммов 300-400 на 1000 километров пробега. Но тянет двигатель по-прежнему. У меня съемное прицепное есть, иногда наш бус я на буксире тягаю - никаких проблем.

Коробка передач - "автомат". Его тоже побаивался, когда покупал машину. До этого у меня только на "механике" автомобили были. Сейчас очень доволен. "Автомат" на всякий случай обслужил один раз. Масло поменяли и фильтр. Все - вопросов нет.

Что начало от старости сыпаться - резинки разные, сальники, пыльники. Особенно приходится за задним редуктором следить. Езжу и прислушиваюсь, чтобы выть не начал. Однажды уже было такое. Обошлось без большой беды - только сальник поменяли и масло свежее залили. Еще менялась крестовина карданного вала. Как раз со стороны заднего моста.

С сальниками и пыльниками в рулевом управлении та же история - развалились от времени.

Но подвеска крепкая. Бывает, прозеваешь "лежачий полицейский", проскочишь его на всем ходу - ничего. Ступичные подшипники не менялись ни разу. Передняя подвеска, кроме стоек стабилизатора, долго ничем не беспокоила, только после 6 или даже 7 лет дали о себе знать шаровые опоры.

В задней подвеске менялись амортизаторы. Наверное, про первую их замену я уже рассказывал, потому что это было давно. Два года назад один амортизатор вышел из строя снова. Купил два, но поставить второй отговорили ремонтники. Подержи, говорят, в запасе - хороший там еще амортизатор, пусть походит, а заменить его недолго. Думаю, скоро все-таки буду менять, потому что чувствую, что он явно на подходе.

В электрооборудовании работает все, кроме обогревов боковых стекол. Обогрев заднего стекла работает, а эти почему-то перестали.

Если бы в них была какая-то особая необходимость, наверное, стал бы думать как починить. Но поскольку такой необходимости нет, обхожусь без них.

Аккумулятор уже третий. Хватает их где-то на 4-5 лет, хотя покупаю хорошие.

Кузов ржавеет, но не сильно, учитывая, сколько наших зим машина пережила. Небольшие "жучки" вылезают там, где краска сколота. Я их подкрашиваю, а серьезная коррозия есть только на задней арке справа, но там удар был. Больше до дырок нигде дело не дошло.

Что в Forester нравится больше всего - надежность. У нас в семье три Forester было - у меня, затем сын себе купил, а позже дочка.

Если сравнить с "Волгой" и "жигулями", которые у меня тоже были, это небо и земля. Там поломок, которые приходилось устранять, было намного больше.

Если я про что-то в Forester не рассказал, значит, это были такие мелочи, о которых еще вспомнить надо. Детей их машины тоже не сильно беспокоили. Для колхоза отличный автомобиль - везде проедет и лишний раз о себе не напомнит.