Диктатор - недобросовестный заемщик 4 21.01.2018, 11:13

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Башар Асад

Фото: AFP

Асад не погашает долги перед Путиным.

"К обвинениям сирийского диктатора Башара Асада в массовых убийствах, этнических чистках и преступлениях против человечности теперь можно добавить другие убедительные утверждения: он - недобросовестный заемщик", - утверждает журналист The Daily Beast Майкл Вейсс (перевод – inopressa.ru).

"Согласно засекреченному докладу западной разведки, с которым ознакомилось издание, сирийский режим на данный момент должен российскому правительству 60 млн долларов за партию нефти, импортированную в октябре прошлого года, и, хотя Дамаск уверяет, что располагает деньгами для погашения долга (как представляется, это деньги, вложенные во что-то внутри Сирии), он все же тянет резину и просит еще одну партию российской нефти, причем по сниженной цене", - говорится в статье.

"Кремль, которому надоело выручать государство-клиент, находящееся в трудной экономической ситуации, велел сирийцам вначале расплатиться", - говорится в докладе.

По данным издания, в октябре 2017 года Москва и Тегеран передали Сирии миллион баррелей нефти.

С российской стороны сделку координировал "Промсырьеимпорт", сказано в докладе разведки, и обе стороны "планируют продолжать подобное сотрудничество и в 2018 году?.

"Россияне, превратившие унижение Асада как незадачливого и неполноценного иждивенца в показуху на фотосессиях, заявляют: больше никакой нефти, пока он не расплатится", - утверждает издание.

По мнению эксперта Дэвида Баттера, сирийский режим, возможно, осмелится просить российскую сторону о новых кредитных линиях, так как "в последнее время у председателя сирийского ЦБ Дургхама довольно удачная полоса". "В прошлом году сирийский фондовый рынок вырос на 257%. Попробуй это превзойти, Дональд!" - заметил он.

"Баттер говорит, что не видел в открытых источниках никаких свидетельств того, что российская сторона вообще продавала режиму нефть, но называет секретные разведданные правдоподобными, тем более, что поступление первой партии в октябре, о котором говорится в докладе, совпало по времени с подъемом сирийской экономики", - говорится в статье.