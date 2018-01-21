Олег Жданов: Переговоры по Донбассу перенесут из Минска по запросу Украины 8 21.01.2018, 11:32

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Олег Жданов

Фото: РИА Новости Украина

Как может быть реализовано предложение Трампа.

Казахстан может стать новым участником переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. При этом Астана сменит Минск, если будет соответствующий запрос со стороны Украины. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов, комментируя предложение президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место, сделанное на встрече с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым:

- Интерес Назарбаева – создать новый политический центр влияния (в Центральной Азии). И, в принципе, он уже является довольно весомым лицом. А Казахстан в политическом отношении стал страной, с которой считаются.

Даже сам визит Назарбаева (в США) говорит о том уважении, которое оказал ему Белый дом. Президент Трамп вышел на встречу, провел с ним переговоры. Состоялись совместный обед и совместная пресс-конференция в Белом доме.

Итог сотрудничества Казахстана и США – 50 миллиардов долларов инвестиций и 7 миллиардов на текущий год, что закреплено контрактами.

То есть мы видим, что вес Казахстана в этом вопросе возрастает, и поэтому Назарбаев ведет довольно самостоятельную политику, особенно в отношении РФ.

Кстати сейчас вопрос передачи космодрома "Байконур" закрыт – Казахстан настоял и национализировал "Байконур". И Российская Федерация выводит оттуда войска, переселяет своих граждан на свою территорию, а "Байконур" передается Казахстану.

То есть Назарбаев старается создать новый центр политического влияния в Центральной Азии. И поэтому он, понимая, что на постсоветском пространстве есть несколько конфликтов, самым горячим из которых является Донбасс, проявляет инициативу в плане переноса Минска (минских переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе, - "Апостроф") в Астану, если будет запрос со стороны Украины. И я не исключаю, что США дадут карт-бланш Назарбаеву на ведение переговоров в плане урегулирования кризиса на Востоке Украины.