США значат для олигархов куда больше, чем Путин 2 Эдуард Штайнер, Die Presse

21.01.2018, 11:59

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Крупные российские фирмы опасаются «кремлевского доклада», как черт ладана.

Это выглядело как досрочный новогодний подарок. Красиво упакованный и врученный в конце декабря в Кремле. Прибыли все олигархи, которых пригласил Владимир Путин. Сгусток капитала за одним столом, сидящий согласно алфавиту вокруг президента государства. По случаю Нового года он желает им не только успеха, сказал шеф Кремля. Он поручил также правительству разработать критерии выпуска специальных государственных облигаций в иностранной валюте. В эти бумаги российские инвесторы смогут вкладывать свои деньги. По словам Путина, требуется создать механизм, удобный для бизнеса, чтобы безопасно возвратить в Россию находящийся за границей капитал. Этому должна способствовать также амнистия для лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Сами олигархи попросили правительство о безопасном трансфере. Конкретно для них важно, чтобы можно было обойти при этом такие расчетно-клиринговые фирмы как Euroclear и Clearstream и осуществлять трансфер через собственный российский национальный расчетный депозитарий (НРД). Лишь таким образом можно обойти автоматический обмен сведениями о налогах, который в начале 2018 года стали использовать десятки стран. И лишь таким образом можно скрыть от министерства финансов США денежные потоки.

Роковой «кремлевский доклад»

Крупные российские фирмы опасаются сейчас администрации США, как черт ладана. Это неудивительно, в конечном счете администрация США должна представить сенату до конца января свой отчет о том, как можно детально воплотить в жизнь принятый 2-го августа новый закон о санкциях. Короче говоря, на какие юридические лица и олигархов должны быть наложены новые санкции ввиду их особой близости к российскому государственному руководству. Этот доклад, называемый «кремлевским», бродит сейчас как призрак прежде всего в российских СМИ.

Наряду с запретом на въезд в США и на ведение дел с американскими фирмами существует также угроза замораживания имущественных ценностей — прежде всего из-за коррупции и отмывания денег. Частичным возвратом капитала крупные российские предприниматели смогут создать себе определенную защиту, хотя возвращение капитала с экономической точки зрения не всегда целесообразно.

Пока обе страны играют в покер: насколько точно можно выстрелить или отстреливаться.

Множество списков

Чем меньше известно об этом роковом списке, тем больше существует возможностей для спекуляций. В последнее время существует много предположений, курсирующих в российской прессе. Так, скорее незначительный политик Олег Митволь привлек на днях к себе внимание, поскольку он утверждал, что у него есть список, содержащий 568 лиц, в том числе и самого Митволя. Посольство США в Москве прокомментировало это скорее самодовольно. До этого газета «Коммерсант» уже сообщала со ссылкой на источники в Вашингтоне о списке с 50 лицами из ближайшего окружения Путина. А российские оппозиционеры якобы послали в Вашингтон в декабре список из 200 лиц в качестве рекомендации, сообщила газета Financial Times: в этом списке находится, мол, в частности, шеф Сбербанка Герман Греф (кстати, один из самых крупных системных критиков в российском истеблишменте) и Алексей Мордашев (шеф сталелитейного концерна Северсталь и крупный акционер фирмы TUI).

Не надо верить этим домыслам, призывает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тот, кто принадлежит к ближайшему окружению Путина, и без того не испытывает иллюзий по поводу того, что может попасть в список. Это лица, на которые уже сейчас наложены санкции США, поскольку они считаются длинной рукой шефа Кремля или же в качестве ведущих политиков или руководителей государственных концернов определяют геополитическую линию России и ведут бизнес, поддерживающий режим.

Дилемма богатых

Не столь ясной является ситуация с так называемыми олигархами, которых Путин еще свыше десятилетия тому назад оттеснил от управления политическими рычагами, которые, однако, со своими частными концернами по-прежнему зависят в экономическом отношении от благосклонности Кремля.

Олигархи нервничают, чего уже давно не было. Ибо они находятся в истинном смысле слова перед дилеммой. В общем и целом перед ними стоит вопрос, какой государственной власти и какой системе они должны продемонстрировать свою лояльность. Если они обратят на себя внимание особой близостью к кремлевскому руководству, то растет вероятность попасть в санкционный список и таким образом пойти на дополнительный риск в связи с собственным заграничным бизнесом в будущем. Если же они хотят избежать связанных с этим рисков и сигнализировать о своей дистанции к политическим властям в России, то это грозит им неприятностями в своей стране.

Это приводит к курьезным ситуациям. Так, например, один ведущий менеджер крупнейшего российского частного банка «Альфа-Банк» заявил в одном радиоинтервью, что не будет больше оказывать банковские услуги попавшему под санкции оборонному сектору, чтобы не угодить в санкционный список США. Этот банк и без того не имел разрешения на эти сделки, ответил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он не хотел бы оценивать позицию банка с этической точки зрения. Это и без того сделали другие, которые говорили о предательстве. Конечно, никто не знает, не идет ли здесь речь о тактической игре с благословения Кремля, который весьма заинтересован в том, чтобы некоторые денежные институты избежали санкций.

Некоторые олигархи пытались в последнее время через своих посредников в США выяснить, грозит ли им опасность, и что они могли бы предпринять, чтобы не попасть в список «кремлевского доклада».

Предполагаемый клин

Кстати, в самом Кремле не питают иллюзий о том, что США хотят вбить клин между олигархами и Кремлем. Еще в конце ноября пресс-секретарь Путина Песков подтвердил на запрос агентства Рейтер предположение о том, что США преследуют эту цель своими санкциями именно ввиду выборов российского президента 18 марта. Однако Песков якобы ничего не знает о все большем отступничестве крупных предпринимателей, как это утверждало агентство Рейтер.

Похоже, что девизом олигархов становится держаться по возможности в тени и ни в коем случае не обращать на себя внимания, чтобы не споткнуться на краю своего нынешнего пути. Не прерывать отношений с Путиным и все же не показываться с ним слишком часто публично. Однако эта игра в прятки в конечном счете мало поможет. Близость к Путину достигалась в течение многих лет и была куплена отчасти за большую цену. Она просто не может исчезнуть за несколько месяцев.

Эдуард Штайнер, Die Presse (перевод – inosmi.ru)