Сайт «Хартии» не располагает какой-либо негативной информацией об Эдуарде Тарлецком 21.01.2018, 12:19

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Гражданин Эдуард Зиновьевич Тарлецкий обратился в редакцию Charter97.org.

В письме на имя главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной и руководство фонда «Хартии-97» в Варшаве он требует дать опровержение информации, опубликованной 7 сентября 2001 года, в которой сообщалось, что он является агентом КГБ.

Сообщаем, что в то время нынешнее руководство сайта Charter97.org, а тем более фонд «Хартии-97» в Варшаве не имели отношения к публикации этой статьи. С 1998 года по 2010 год главным редактором сайта являлся Олег Бебенин. Более того, на сайте Charter97.org сегодня нет информации о деятельности Эдуарда Тарлецкого в 2001 году, а за сохранившиеся на сторонних интернет-сайтах архивы редакция ответственности не несет.

Сообщаем также, что мы не располагаем на данный момент информацией о какой-либо работе Эдуарда Тарлецкого на спецслужбы Беларуси и какой-либо иной негативной информации о нем.