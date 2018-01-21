Завтра перекроют дорогу из Минска в аэропорт 1 21.01.2018, 12:23

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ГАИ предупреждает о возможных пробках.

Движение всех видов транспортных средств на участке дороги М1 Брест — Минск — граница РФ будет временно ограничено 22 января, сообщили БелТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Ограничение движения на 369–м километре автодороги (в районе Петровичского водохранилища, недалеко от пересечения трассы М1 и М2, соединяющей столицу и Национальный аэропорт Минск) запланировано в направлении границы России.

С 17:00 до 18:40 на этом участке дороги будет проходить следственный эксперимент. Чтобы исключить заторовые ситуации, Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.