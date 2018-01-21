Войнович: Почему бы не заменить выборы президента РФ крещенскими купаниями? 21.01.2018, 12:28

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Владимир Войнович

Фото: openrussia.org

Кто дольше выдержит в ледяной купели, тот и победил.

Российский писатель Владимир Войнович предложил заменить выборы президента РФ крещенскими купаниями.

"Крещенские купания двух претендентов навели меня на мысль, почему бы не заменить ими выборы президента. Взять всех кандидатов и поместить в ледяную купель. Кто дольше выдержит, тот и президент", – написал он в Facebook.

При этом, по словам писателя, нужно строго соблюдать принцип равенства возможностей.

"Температура воды и воздуха должны быть одинаковыми. Если при этом одного купальщика сопровождают монахи с хоругвями и песнопениями, то таким же образом Божьей помощью должны быть обеспечены и остальные", – отметил Войнович.

Он добавил, что письменное объяснение о купании Путина без верхней одежды, которое давали по телевидению, – "излишняя и глупая надпись".

"Мы и сами видели, что король практически гол, и в данных условиях это выглядело смешно, но естественно. А представьте себе, какой хохот вызвало бы его купание в тулупе или хотя бы в полушубке", – заявил писатель.

Войнович также отметил, что предложил бы мужчинам и женщинам соревноваться "при одинаковой степени обнаженности".

"То есть, если мужчины с голым торсом, то с таким же и женщины. Если же природная стыдливость не позволит дамам купаться топлес, то в порядке исключения разрешить им прикрывать верхнюю часть туловища со штрафными санкциями: за бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби, за закрытый купальник – две минуты. Кому-то такой способ избрания главы государства может показаться экзотическим, но он был бы не столь затратным и не менее справедливым, чем тот привычный, который нам предстоит", – написал он.

В крещенских купаниях 19 января участвовали президент РФ Владимир Путин, журналистка Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. О желании участвовать в гонке заявило 67 претендентов, в том числе действующий президент.