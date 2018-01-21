«Если дети захотят, то они найдут способ сбежать» 1 21.01.2018, 14:27

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Журналисты проверили, насколько надежно закрыты калитки и двери в детсадах.

В связи с резонансной историей побега трех-, четырехлетних детей из детсада в Светлогорске Intex-press спросила у чиновников системы образования, как должна обеспечиваться безопасность малышей на территории детсада, должны ли быть закрыты ворота и входные двери в сад в течение дня и чем это регулируется.

В отделе образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома корреспондентам Intex-press сообщили, что для обеспечения входа и выхода в учреждениях дошкольного образования нашего города на территорию и в здание с 7.00 до 8.30 и с 16.30 до 17.30 (19.00), согласно времени работы учреждений, калитки и входные двери открыты.

В остальное время двери, кроме центральной калитки и центрального входа, закрываются. Калитки закрываются на замки, двери – щеколду либо засов, который расположен выше роста ребенка. В выходные и нерабочие дни они закрыты постоянно.

Также в течение рабочего дня ворота для въезда автотранспорта на территорию детского сада должны быть закрыты на щеколду или засов. Они могут быть открыты, когда на территории находятся автомобили экстренных и коммунальных служб, а также машины, осуществляющие подвоз продуктов и ремонтные работы в детских садах.

Что увидели журналисты

Корреспонденты Intex-press обошли несколько детских садов, чтобы посмотреть, закрыты ли там калитки и ворота и легко ли детям выйти за территорию сада.

Ясли-сад №23 на улице Брестской. Ворота высокие (примерно 1,6 м), в заборах нет дыр, калитки и ворота для въезда автотранспорта закрыты. Въезды для грузового транспорта закрыты на навесные замки, а калитка, которая ведет к главному входу, на крючок. Крючок находится достаточно высоко для ребенка, открыть калитку без посторонней помощи ему будет сложно.

В яслях-саде №32 на улице Герцена забор также высокий, перелезть через него ребенок не сможет. Оба въезда закрыты, а калитка запирается на щеколду.

Мама, ребенок которой посещает этот детсад, сказала Intex-press, что слышала о том, что произошло в светлогорском детском саду.

– Думаю, в нашем такого произойти не может. Здесь за безопасностью детей следят строго, – говорит она. – На весь день закрывают здание детского сада, а открывают только во время прогулки и после трех часов дня для родителей.

Также женщина рассказала, что, когда она только отдала дочку в детский сад, наблюдала за тем, как проходит прогулка, и осталась довольна: дети гуляют вместе и рядом все время находится воспитатель.

Если дети захотят, то они найдут способ сбежать

Детский сад на бульваре Хейнола. Здесь забор невысокий, но ребенок вряд ли сможет через него перелезть. Ограждение целое, нет дыр и ям, через которые смогли бы пролезть дети. Чтобы попасть на территорию, нужно пройти через главный вход. Въезд для грузового транспорта находится с обратной стороны, он оказался открыт, и некоторые родители шли за своими детьми именно через эти ворота. Несмотря на то, что ворота не заперты, они высокие и тяжелые, поэтому ребенку все-таки сложно будет самостоятельно через них выйти.

Женщина, которая как раз забирала своего внука, уверена, что из этого детсада детям точно не удастся сбежать, так как они всегда под присмотром.

– В группе моего внука около 20 детей, и за ними присматривают два воспитателя. На территории сада все закрыто, нянечки не оставляют детей одних. Но знаете, я считаю, если дети захотят сбежать, то они найдут способ, – рассказала женщина.

В яслях-саде №15 на улице Курчатова ограждение, как и в других садах, высокое, в заборах нет дыр. Калитка заперта на засов, а главные ворота – на замок. Однако въезд для грузовых автомобилей оказался приоткрыт и ребенок мог бы выйти через эти ворота.

В двух следующих детских садах – №43 и №40 – с ограждением все в порядке: заборы высокие, все калитки и ворота закрыты.

Заведующий одним из детских садов рассказала, что в саду калитки и ворота запирают на целый день. Кроме этого, с ясельными детьми обычно выходят воспитатель и его помощник. Калитка, через которую родители могут пройти в детсад, запирается на крючок. А если кто-то ленится закрывать за собой калитку, то это делает дворник.

Кстати

В двух барановичских садах для безопасности детей установлены системы видеонаблюдения за счет внебюджетных и спонсорских средств учреждения. Родители еще одного детского сада сообщили Intex-press, что после происшествия в Светлогорске в их детсаде начали устанавливать кодовые замки, за чей счет, пока не известно.