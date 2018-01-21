«Реал» задумал совершить самый дорогой трансфер в истории футбола 21.01.2018, 14:37

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Харри Кейн

Фото: Readfootball

Клуб готов заплатить 226 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма».

«Реал» не собирается отказываться от идеи покупки нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Times.

По окончании сезона мадридский клуб согласен заплатить за 24-летнего англичанина 226 млн евро, что превышает рекордный трансфер нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ (220 млн евро).

Тем не менее, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не намерен отпускать нападающего. На его стороне контракт игрока, который действует до 2022 года.

Более того, уже начались переговоры о продлении нынешнего соглашения Кейна с Тоттенхэмом. Согласно нынешнему контракту игрок зарабатывает 113 тыс евро в неделю, которые могут увеличиться до 226 тыс, в случае его продления.