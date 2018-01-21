«После развода три года с дочкой были бездомными» 4 21.01.2018, 15:12

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Жительницу Горок бывшая свекровь выписала из дома на улицу.

Жительницу Горок с 12-летней дочерью свекровь выписала из дома, когда Виктория развелась с мужем. Выселила по решению суда на улицу — без предоставления жилья. «Фактически мы 3 года были бомжами — без прописки», — говорит женщина. Сейчас она пытается восстановить справедливость: вернуть дочери ее законную часть жилья и получить компенсацию за вложенные в строительство дома деньги во время совместной жизни с супругом. И Верховный суд с ней согласен, сообщает tut.by.

Супруги Серяковы поженились в 1994 году и стали жить в доме, собственником которого была мать мужа. С ее устного разрешения. Через год у молодой семьи родился сын, в 2001 году — дочь. Еще через три года супруги решили сделать «реконструкцию» старенького дома — с разрешения собственницы снесли все до фундамента и начали строить кирпичный коттедж в три этажа. Жили в это время на съемной квартире.

Дом построили. Вложили в него в том числе деньги, которые Виктория получила в дар от родственника. А потом Серяковы развелись. Сын к тому времени был уже совершеннолетним, дочери было 14 лет.

Свекровь Виктории подала иск в суд. Сначала попросила признать невестку и внучку утратившими право пользования домом, так как они в нем не живут. А потом изменила требования — попросила, чтобы их выселили без предоставления жилья, то есть фактически на улицу.

В решении суда Горецкого района указано, что истица — свекровь — как собственник дома не составляла с семьей сына договор найма жилого помещения. Что еще за 9 месяцев до развода Виктория «бросила сына, забрала дочь и выехала на постоянное жительство» к родителям в Могилев. Что свекровь «неоднократно обращалась к ответчице, чтобы она выписалась из ее дома и зарегистрировалась по месту своего нового жительства», но та отвечала отказом.

Горецкий суд решил выселить Викторию с 14-летней дочерью из дома на улицу, так как «ответчица в домовладении не проживает и не несет никаких расходов по его содержанию». А девочку суд признал также «утратившей право пользования жилым помещением в связи с переездом на постоянное место жительства в другое жилое помещение». Встречный иск Виктории с просьбой взыскать вложенные в строительство дома за время совместной жизни с супругом деньги — почти 24 тыс. рублей — суд отклонил.

Виктория поясняет, что работала в России. Сын учился и жил в общежитии, а дочь она увезла к своей матери, чтобы она присматривала за внучкой.

— После решения суда я не стала подавать апелляцию — мне не сказали, что это нужно сделать в 10-дневный срок. Потом моей заботой было содержать семью. Пока были деньги, мы снимали жилье. Потом я вернулась, устроилась на работу уборщицей. Да, получаю гроши, но нам хотя бы есть где жить — дали комнату в общежитии. Сейчас мы с детьми живем в ней, — рассказала женщина.

Вернувшись, Виктория решила опротестовать решение суда. Дошла до Верховного, который решил отправить дело на пересмотр в Горецкий суд. Основания — выселенная с матерью девочка, несмотря на развод родителей, не перестала быть членом семьи отца, внучкой истицы. А значит, не может быть лишена права пользования домом.

Что касается спорного дома, то, по определению Верховного суда, Горецкий суд не выяснил, на каких условиях Серяковы «приобрели и проживали в доме», а также обстоятельства реконструкции дома в интересах семьи, совместные вложения супругов в его строительство. Поэтому постановление районного суда Верховный отменил и отправил на новое рассмотрение с требованием учесть изложенное им в определении.

— Как бывший муж отреагировал на процесс? Никак. Думаю, свекровь действует с его согласия, — говорит Виктория. — Да, это его дети, но это не помешало бывшему супругу продать без моего ведома магазин, половина которого по закону принадлежала мне. Я добилась того, что вернула права на магазин и переписала его на сына. Так что вы думаете — сын до сих пор не может получить у отца ключи, чтобы хотя бы попасть в помещение.