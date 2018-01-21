Ученые: Стены Пентагона насчитывают 340 миллионов лет 21.01.2018, 15:19

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Фрагменты строительного материала содержат следы микроорганизмов такого возраста.

Ученые из Австралийского национального университета заявили о том, что некоторые строительные блоки Пентагона и Эмпайр-стейт-билдинг содержат в себе следы древних микробов, обитавших на Земле 340 миллионов лет назад, сообщает Phys.org.

Оолитовый известняк является популярным строительным материалом по всему миру и почти полностью состоит из молекул карбоната калия, которые образуют сферические гранулы – ооиды. В ходе нового исследования ученые установили, что ооиды были сформированы из концентрических слоем минерализованных микробов. Этот вывод развенчивает "теорию снежного кома", согласно которой ооиды сформировались из извести, которая оседала на морское дно.

Как подчеркивают исследователи, люди знали о существовании ооидов и использовали их еще с древних времен. Ученые использовали математическую модель, которая позволила им определить максимальный размер гранул. Для создании модели специалисты использовали те же методы, что применялись в 1972 году для изучения роста опухолей головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.