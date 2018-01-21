Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко установят 4 февраля 4 21.01.2018, 15:37

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Получено окончательное разрешение на установку мемориала в деревне Меречевщина.

Министерство культуры выдало окончательное разрешение на установку первого в Беларуси памятника великому отечественному полководцу Тадеушу Костюшко.

Сбор средств на его изготовление происходил на площадке talaka.by.

Как сообщил в «Фейсбуке» инициатор установления мемориала Глеб Лободенко, памятник отлит и доводится до окончательного вида, постамент делается, теперь ожидаются бумаги, которые позволят делать фундамент.

Готовый памятник должен появиться в на территории музея в деревне Меречевщина Ивацевичского района, где жил Тадеуш Костюшко.

Установление планировалось на 4 февраля, но Лободенко не исключает, что оно будет перенесено на неделю-другую.

Проект поддержали 685 человек, которые собрали более 22 тысячи белорусских рублей. Имена всех жертвователей будут обозначены на специальной табличке возле памятника.