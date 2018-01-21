25 правил жизни Стива Джобса 1 21.01.2018, 15:58

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Эти правила позволили основателю Apple добиться невероятных результатов.

Стив Джобс получил общественное признание не случайно. Сначала он основал компанию Apple и создал целую компьютерную индустрию, а потом сумел возродить ее и перевернуть мир во второй раз, пишет iphones.ru.

Его часто называют отцом цифровой революции и даже визионером. И он безусловно был как первым, так и вторым.

Многие ругали Джобса за авторитарный стиль общения с людьми в целом и своими сотрудниками в частности. Но другие удивлялись его доброте и внимательности.

Он точно был не самым простым человеком. Но именно это позволило ему добиться настолько высоких результатов.

Про любовь к работе:

«Разберитесь в себе и поймите, что же вы все-таки любите. Это имеет настолько же прямое отношение к вашей работе, как и к вашей личной жизни.

Работа займёт большую часть вашего времени, и единственный путь к самоуважению — делать то, что вы считаете стоящим своих больших усилий.

А единственный способ выполнить такую работу — это любить то, чем вы заняты.

Не отчаивайтесь!»

(2005, Стэнфордский университет)

О правильных целях:

«В моем детстве у парня с соседней улицы был простой Volkswagen Beetle. Но он мечтал сделать из него Porsche.

Паренёк тратил все свои время и деньги на аксессуары для машины, чтобы она лучше выглядела и мощнее звучала.

Но, когда он закончил, у него был не Porsche. Это был просто громкий уродливый Volkswagen Beetle.»

(1998, Fortune)

Про переломные моменты в жизни:

«Уход из Apple стал для меня лучшим событием в жизни.

Бремя успеха сменилось на проворство новичка, не уверенного ни в чём.

Я получил свободу, которая позволила мне вступить в один из самых творчески активных периодов своей жизни.»

(2005, Стэнфордский университет)

О внутреннем голосе:

«Времени нам отпущено не так уж и много, чтобы его тратить, пытаясь прожить чужую жизнь.

Не доверяйте догмам — нельзя жить, опираясь только на то, что придумали другие. Чужие мнения ни в коем случае не должны заглушать ваш собственный внутренний голос.

А самое главное — наберитесь мужества, чтобы следовать зову своих сердца и интуиции.»

(2005, Стэнфордский университет)

Про ценность денег

«Когда мне исполнилось 23 года, у меня уже было больше миллиона долларов, в 24 года — больше десяти миллионов, а в 25 лет — больше сотни миллионов.

И всё это не имеет никакого значения, ведь я никогда ничего не делал просто ради денег.»

(1996, Triumph of the Nerds, PBS)

О бизнесе:

«Моя бизнес-модель — это группа The Beatles.

Четверо парней, каждый из которых держал под контролем дурные наклонности другого. Они уравновешивали друг друга, и результат оказался больше, чем обычная сумма слагаемых.

Именно таким, на мой взгляд, должен быть и бизнес — великие дела не осуществляются в одиночку, это всегда достижение команды.»

(2003, 60 Minutes)

Про переживания:

«Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был не очень.»

(2007, D5 Conference: All Things Digital)

Об изменении мира к лучшему:

«Для меня не важно стать самым богатым человеком на кладбище.

Ложиться спать и думать, что сегодня ты совершил настоящее чудо — вот что для меня важно.»

(1993, The Wall Street Journal)

Про заботы и хлопоты:

«От всех этих хлопот можно просто сойти с ума!

Забот хватает и на работе, и в личной жизни, а у некоторых ещё и дети есть. В этом суетном обществе мы всё время о чём-то беспокоимся, наша тревога постоянно увеличивается и никогда не уменьшается.

Ни на что другое просто не остаётся времени. Нам даже некогда изучать вещи, которые нас окружают в быту. Мы не успеваем разобраться в том, как работает стиральная машина или новый телефон, а ведь они становятся всё более и более сложными.»

(2005, The Independent)

О новых начинаниях:

«Цель — ищу прибежище, требующее ремонта или реконструкции, но имеющее надёжный фундамент. Готов крушить стены, возводить мосты и монтировать освещение.

За плечами огромный опыт, отличаюсь бешеной энергией, обладаю тем, что называют видение сути. Не боюсь начать с нуля.

Полезные навыки — то самое видение сути, опыт публичных выступлений, умею воодушевлять людей и помогать им в создании чего-либо грандиозного.»

(2012, iSteve: the Book of Jobs)

Про общение с людьми:

«Я не стремлюсь быть привлекательным для людей. Моё дело — заставлять каждого из них становиться лучше.»

(2008, CNNMoney.com. Fortune)

О бюрократии в бизнесе:

«Когда компании разрастаются до мультимиллиардных корпораций, они утрачивают свою идеологию.

Между теми, кто управляет компанией, и теми, кто выполняет работу, вклинивается толстая прослойка менеджеров среднего звена. Таким образом, связь с продуктом и страсть в работе над ним утрачиваются.

А творцам — единственным, кому действительно не наплевать на свой продукт — приходится убеждать пять уровней руководства, что они делают то, что нужно.»

(1985, Playboy)

Про ценности в жизни:

«Пройденный путь и есть награда.»

(1983, Folklore.org)

О самых сложных решениях:

«Когда вы приступаете к решению какой-то проблемы, сначала в голову лезут самые сложные решения, и большинство людей на этом останавливаются.

Но если продолжить думать дальше, если вникнуть в проблему, если слой за слоем убрать шелуху, будто чистишь лук, то приходишь к наиболее элегантному и простому решению. У большинства людей просто не хватает на это сил или времени.

Мы считаем наших клиентов умными людьми, им нужны вещи, продуманные до мелочей.»

(2006, Softpedia.com)

Про бесполезные покупки:

«С годами я перестал покупать многие вещи просто потому, что они теперь кажутся мне нелепыми.»

(2005, The Independent)

О выборе сотрудников:

«Всё, что мы собой представляем — это наши идеи и люди.

Вставать по утрам и ехать на работу нас заставляют лишь находящиеся в стенах компании блистательно умные сотрудники.

Я всегда полагал, что правильный подбор работников — это залог успеха в любых начинаниях.»

(2007, D5 Conference: All Things Digital)

Про рекламу:

«Хорошая реклама образовывает людей, только и всего. Невозможно одурачить людей в этом бизнесе. Продукты говорят сами за себя.»

(1985, Playboy)

О переменах:

«Я очень уважаю постепенные преобразования и стараюсь делать нечто подобное в своей жизни, но меня всегда привлекали революционные перемены.

Потому что они труднее. Они эмоционально намного напряжённее. И во время таких перемен ты всегда проходишь через период, когда все говорят тебе, что у тебя ничего не получится.»

(1994, Rolling Stone)

Про вычислительную технику:

«Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания.»

(1990, Memory & Imagination)

О человеческом опыте:

«Многие люди не могут похвастаться очень разнообразным опытом.

На их жизненном графике не хватает координат, чтобы, соединив их, построить правильную траекторию движения. Большинство не видит проблему во всём её многообразии, поэтому их решения весьма прямолинейны.

Чем выше культура человека, позволяющая ему шире использовать опыт человечества в целом, тем лучше его конструкторские решения.»

(1996, Wired)

Про спасение Apple:

«Знаете, у меня есть план спасения Apple.

Я не могу сказать больше, чем то, что это идеальный продукт и идеальная стратегия для Apple.

Но никто меня не послушает.»

(1995, Fortune)

Об источниках вдохновения:

«Да, мы всегда бессовестно воровали великие идеи.»

(1996, PBS documentary)

Про креативных людей:

«Художники, которые в 30-40 лет могут сделать нечто воистину удивительное — большая редкость.»

(1985, Playboy)

О глобальном:

«Вы хотите провести остаток вашей жизни, продавая сладкую воду, или получить шанс изменить мир?»

(1987, Джону Скалли)

Про трезвый взгляд на вещи:

«Индустрия десктопных компьютеров мертва. Инновации практически прекратились.

Microsoft доминирует с очень небольшим количеством инноваций. Все кончено. Apple проиграла.»

(1996, Wired)