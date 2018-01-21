Витебские Бонни и Клайд: молодая пара напала на таксиста 3 21.01.2018, 16:05

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19 января под Витебском на таксиста с ножом напали пассажиры.

Девушку и парня водитель такси, который работал в новой профессии всего второй день, подобрал вечером у железнодорожного вокзала. Клиенты попросили отвезти их в Верховье. Когда машина приехала в конечную точку маршрута, мужчина достал нож и, трубуя отдать выручку, нанес таксисту резаные раны шеи и предплечья, сообщили vitebsk.cc в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Водителю удалось выскочить из автомобиля, после чего нападавшие скрылись на захваченном такси. В 22:45 потерпевший сообщил о разбойном нападении в милицию и своим коллегам. В Витебске и шести близлежащих районах объявили план «Перехват».

Однако витебских Бонни и Клайда первыми нашли таксисты, им помог автомобилист, подобравший раненого водителя на дороге. Заглохшую машину потерпевшего нашли у деревни Трегубцы, а в канаве неподалеку пряталась парочка. Таксисты схватили их и позже передали приехавшим милиционерам.

Правоохранительные органы установили, что разбойное нападение на таксиста совершили 25-летний безработный мужчина и его 22-летняя сожительница, которая находится в декретном отпуске. Парень и девушка задержаны.